Boris Johnson, el conservador favorito para reemplazar a May

El ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, es el favorito para suceder a la primera ministra británica, Theresa May, entre los afiliados del Partido Conservador, de acuerdo a una encuesta publicada hoy por el diario The Times.

A fines de marzo, May dijo que renunciaría a su cargo después de que el Parlamento británico someta a votación en junio, por cuarta vez, un acuerdo para abandonar la Unión Europea (UE).

También señaló que establecerá un calendario para el proceso de elección del futuro líder conservador, entre los que aparece primero Johnson, con el 39% de los votos, según un sondeo elaborado por la firma YouGov para dicho matutino, informó la agencia EFE.

Johnson, precisamente, encabezó la campaña en favor de abandonar la UE antes del referéndum del 2016 que aprobó el Brexit.

De acuerdo a la encuesta, Johnson se ubicó por delante del ex titular de la cartera para el Brexit, Dominic Raab, con el 13 %, tras renunciar en noviembre por un desacuerdo con la hoja de ruta establecida por May para romper con el bloque comunitario.

El ministro de Interior, Sajid Javid, y el de Medioambiente, Michael Gove, obtendrían ambos el 9 %, mientras que el responsable de Relaciones Exteriores, Jeremy Hunt, sacaría el 8 % de los votos.

Durante la primera semana de junio, May espera presentar un proyecto de ley para abandonar la UE, que en caso de ser aprobado supondría la ratificación de un acuerdo suscrito con Bruselas.

Las perspectivas de que el Parlamento británico vaya a aprobar un acuerdo se debilitaron esta semana al cerrarse las negociaciones entre el gobierno y la oposición laborista, para buscar un nuevo texto que será elevado a votación.