Benjamin Netanyahu le pide al presidente de Israel que lo indulte

El primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, presentó una solicitud de indulto del presidente de su país, Isaac Herzog .

El despacho presidente comunicó que Herzog esperará a recibir las opiniones de los funcionarios judiciales antes de considerar la "extraordinaria solicitud que acarrea implicaciones significativas".

Durante los últimos cinco años, Netanyahu ha sido sometido a juicio acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en conexión con tres casos separados. El mandatario defiende su inocencia.

En un mensaje de video, Netanyahu expresó que hubiese preferido ver el proceso seguir su curso hasta el final, pero los intereses nacionales "exigían lo contrario".

La oposición en Israel afirma que debería reconocer su culpabilidad antes de buscar un indulto.

A principios de este mes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, exhortó a Herzog a que "indultara completamente" al primer ministro.

En ese momento, Herzog dejó en claro que cualquiera que estuviera buscando un indulto tendría que presentar una solicitud formal.

El domingo, el despacho del presidente publicó la solicitud y una carta escrita por el propio primer ministro, en vista de "la importancia de esta extraordinaria solicitud y sus implicaciones".

No dio indicación alguna de cuándo el presidente tomará una decisión.

En 2020, Netanyahu se convirtió en el primer mandatario de Israel en funciones en ser enjuiciado.

Los tres casos en contra de Netanyahu

Caso 1.000: Netanyahu fue acusado de fraude y abuso de confianza. Se alega que recibió varios regalos de alto valor, como champán rosado y cigarros, a cambio de favores para un amigo rico. Netanyahu asegura que eran muestras de amistad y que no actuó de manera inapropiada y el amigo niega igualmente cualquier comportamiento fuera de la ley.

Caso 2.000: Son también cargos por fraude y abuso de confianza. De acuerdo con la acusación, el primer ministro llegó a un acuerdo con el editor de un importante periódico para promover una legislación para debilitar a un rival a cambio de una cobertura favorable. El editor también fue acusado de soborno, pero, al igual que el primer ministro, niega los cargos.

Caso 4.000: Este es considerado el más grave porque Netanyahu fue acusado de soborno, así como de fraude y abuso de confianza. Según la acusación, Netanyahu promovió decisiones regulatorias que favorecieron a una compañía líder de telecomunicaciones a cambio de una cobertura de noticias favorable en uno de sus sitios web, como parte de un acuerdo con el accionista que controlaba la compañía.

"Una exigencia imposible"

Netanyahu se ha declarado no culpable de todas las acusaciones y describió el juicio como una "cacería de brujas" emprendida por sus opositores políticos.

En su mensaje en video el domingo expresó que la continuación del juicio "nos destrozará desde adentro" en un momento en el que Israel enfrenta "desafíos enormes y, a la vez, grandes oportunidades", que requieren unidad.

"Estoy seguro, como muchos otros en la nación, de que un fin inmediato del juicio ayudaría enormemente a apagar las llamas y promover una amplia reconciliación, algo que nuestro país necesita desesperadamente", declaró el primer ministro.

Añadió que estaba siendo citado a comparecer ante el tribunal tres veces a la semana, describiéndolo como "una exigencia imposible".

Insistió en que un indulto ayudaría a Israel a esquivar las amenazas y aprovechar las oportunidades fomentando la "unidad nacional".

Los políticos de oposición lo han acusado de tratar de mezclar sus intereses personales con aquellos del Estado.

Getty Images En Israel ha habido multitudinarias protestas contra Netanyahu y lo que consideran como un gobierno corrupto.

El líder de la oposición, Yair Lapid, expresó que no podría haber un indulto sin una admisión de culpa, una expresión de remordimiento y el retiro inmediato de Netanyahu de la vida política.

Por su parte, Yair Golan, un político de izquierda y antiguo subcomandante de las fuerzas israelíes, afirmó que "sólo los culpables" buscan un indulto.

Según la Ley Básica de Israel, el presidente "tiene la potestad de indultar a delincuentes y reducir o transmutar (alterar) su sentencia".

Sin embargo, la Corte Suprema de Israel ha fallado con anterioridad que el presidente podría indultar a un individuo antes de que sea condenado si es en el interés público o si existen circunstancias personales extraordinarias.

Likud, el partido de derecha de Netanyahu, y sus seguidores continuamente han respaldado un indulto para su líder.

Pero para muchos en Israel, particularmente en la izquierda, sería interpretado como otra medida que alejaría al país de su sentido de identidad como una democracia robusta con un sistema legal sólido.

El temor público tras los planes del gobierno de reformar el sistema judicial llevó a cientos de miles de personas a salir a las calles en protesta durante muchos meses antes del ataque del 7 de octubre de 2023 encabezado por Hamás que desató la más reciente guerra en Gaza.

En un caso separado, la Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto el año pasado contra Netanyahu y el exministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos durante la guerra entre Israel y Hamás. Netanyahu condenó la medida como "antisemita".

