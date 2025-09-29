Benjamín Netanyahu aceptó el plan de Donald Trump para la paz en Gaza

Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , se reunió con su par israelí Benjamin Netanyahu en Washington. Allí, los mandatarios analizarán un plan de alto al fuego en la Franja de Gaza luego de casi dos años de que comenzó la guerra y luego darán una conferencia de prensa.

Trump recibió personalmente a Netanyahu en la entrada de la Casa Blanca, para esta cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de año. “Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio”, publicó el republicano el domingo en su plataforma Truth Social.

Según copias que se filtraron del plan, el proyecto de Trump plantea la liberación de todos los rehenes en un plazo de 48 horas tras la confirmación del acuerdo. Una vez devueltos, Israel liberará a cientos de prisioneros palestinos que cumplen cadena perpetua.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su parte,se retirarán gradualmente de la Franja y Gaza será gobernada por un gobierno de transición interino.

Los periodistas presentes en la llegada de Netanyahu le preguntaron al presidente estadounidense si confiaba en que haya paz en Gaza pronto, a lo que el asintió y dijo: " Confíen, yo tengo mucha confianza ".

Cómo quedaría la Franja de Gaza según el plan de Trump

De acuerdo con Alerta News, este sería el mapa de la posible retirada israelí, de acuerdo con lo planeado por Trump, de la Franja de Gaza.

image

Israel aceptó el plan de paz de Estados Unidos

Tras la reunión entre ambos mandatarios, Netanyahu aceptó el plan de 20 puntos en la búsqueda de Estados Unidos de detener el conflicto bélico en Gaza y lograr un marco de gobernanza.

Si bien Netanyahu y Trump se pusieron de acuerdo en este plan, aún resta definir la postura de Hamás y si aceptará las condiciones que se proponen.

Dentro de este plan se prevé la creación de una junta de gobierno temporal para la ciudad de Gaza, donde entre los miembros se encuentran el propio Trump y el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair. Esta propuesta busca que el alto al fuego sea inmediato en cuanto todas las partes acepten el plan, donde además se exige la liberación de los rehenes en las 72 horas próximas luego de que Israel acepte este acuerdo.

El respaldo de Estados Unidos si Hamás rechaza la propuesta

En caso de que Hamás no acepte este plan que se propone, Estados Unidos expresó que le ofrecerá su “pleno respaldo” a Israel, aunque Trump señaló: “Aún no hemos terminado, todavía tenemos que conseguir el compromiso de Hamás”.

Por otro lado, el primer ministro de Israel explicó que, si Hamás no acepta la propuesta, procederá de forma unilateral. “Esto se puede resolver por las buenas o por las malas, pero se resolverá”, comentó.

Además, Netanyahu también ofreció sus disculpas al primer ministro de Qatar luego del ataque de hace algunas semanas, donde el objetivo eran funcionarios de Hamás y murió un militar catarí. Ese hecho derivó en la condena de varios líderes árabes e incluso llevó al repudio de la propia administración de Estados Unidos.