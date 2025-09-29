Donald Trump anunció un "alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza tras reunirse con Benjamín Netanyahu

Luego de la reunión entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu, se anunció un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Tras la reunión con Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, Donald Trump anunció que habrá un "alto el fuego inmediato" en la Franja de Gaza. La medida se tomó en medio de las negociaciones por el futuro de la zona gobernada por Hamás y el mitin entre las autoridades israelíes con las de Estados Unidos.

El anuncio se hizo tras la reunión de Donald Trump con el mandatario israelí, la cual tuvo por objetivo establecer los términos para pacificar la zona de conflicto. En el mismo sentido fue la presentación de un nuevo proceso para llevar adelante en la Franja de Gaza.

El presidente americano, que aseguró que tiene el apoyo de mandatarios del Mundo Árabe para acompañar ese proceso en la Franja de Gaza, aseguró que pronto lograrían también una paz duradera en el conflicto, aunque aseguró: "La vida bajo Hamás es muy dura". A pesar de ello sostuvo: "Hamás entiende perfectamente este acuerdo".

Además, el republicano aseguró que le Netanyahu le pidió que encabece la mediación y que espera que Irán "esté dispuesto a negociar". En este sentido aseguró también que "los grupos terroristas más importancia en la Franja de Gaza".