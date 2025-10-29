Bélgica, país de la OTAN, en alerta: "alarmante" incidente con drones sobre una base militar

Bélgica, parte de la OTAN, denuncia un serio hecho que involucra el vuelo de drones desconocidos sobre una base militar y defiende derribarlos.

El ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken, confirmó un incidente registrado el sábado cuando drones sobrevolaron instalaciones militares en Marche-en-Famenne, en el sur de este país de la OTAN, asegurando que se ha lanzado una investigación sobre el caso y defendiendo que se derriben este tipo de sistemas no tripulados.

En un mensaje en redes sociales, el titular de Defensa belga ha señalado que "varios drones" fueron observados sobrevolando durante un tiempo prolongado zonas "cruciales" del cuartel general en Marche-en-Famenne, en lo que ha considerado un episodio "alarmante".

"No fue obra de aficionados, sino de pilotos de drones experimentados. Se siguieron los procedimientos correctamente. La policía y la dirección general de Medio Ambiente están investigando este alarmante incidente", ha asegurado en su mensaje.

Drones sobre bases de un país de la OTAN Francken ha incidido en que este tipo de acciones sobre bases militares de Bélgica está "terminantemente prohibido" por lo que ha apostado por que las autoridades puedan "derribar" los vehículos no tripulados.

Los drones rusos habrían llegado a Ucrania. Foto: Efe. Los drones en países de la OTAN están llevando a medidas preventivas fuertes en Europa. Foto: Efe. EFE Este incidente llega tan solo unas semanas después de que las autoridades federales belgas informaran de un incidente con otros 15 drones que sobrevolaron las instalaciones militares de la base de Elsenborn, en el sureste del país. Este país integra la OTAN.