Fuerte amenaza bélica de Estonia, país de la OTAN, a Rusia si invade su espacio aéreo

Estonia advierte que derribarán cualquier aparato ruso que viole su espacio aéreo. Este país es parte de la poderosa alianza bélica OTAN.

Estonia es parte de la OTAN, la fuerza bélica más poderosa del mundo. Foto: Nato.

Las autoridades de Estonia advirtieron que derribarán cualquier aparato de Rusia que cruce su espacio aéreo, una situación que ya se repitió hace unas semanas, en medio además de otras denuncias de varios aliados de la OTAN sobre este tipo de incursiones de aviones de combate o drones por parte de Moscú.

"Los interceptaremos y los derribaremos", ha zanjado el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en una rueda de prensa con su homólogo ucraniano, Andri Sibiga, con motivo de la visita oficial de éste.

Tsahkna ha remarcado que la OTAN cuenta desde hace dos décadas con un protocolo para actuar en este tipo de situaciones y "defender su territorio desde el primer segundo, desde el primer ataque", según recoge la agencia ucraniana RBC.

Estonia ostenta ante Rusia ser parte de la OTAN En referencia a la incursión aérea que se prolongó durante doce minutos hace un mes, pero que Rusia niega, el ministro de Exteriores de Estonia ha afirmado que los aviones de la OTAN estaban "listos para actuar" si se percibía que podría surgir "una amenaza inmediata" a la soberanía del país báltico.

La OTAN se extiende cada vez más. Foto: Nato. La OTAN apoya a Estonia, Lituania, Polonia y otros países rivales de Rusia. Foto: Nato. "Esta no era la primera vez que Rusia ponía a prueba nuestras capacidades", ha apuntado Tsahkna, recordando episodios similares durante aquellos días en sus vecinos del Báltico, pero también en Rumaní, o Polonia, donde sobrevolaron una decena aproximadamente de drones rusos sobre su espacio aéreo.