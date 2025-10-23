Aumenta la tensión en el Caribe: aviones privados salen de Caracas y Estados Unidos suma bombarderos

Trump envió aviones bombarderos al Caribe en medio de la tensión con Venezuela, mientras Maduro advierte que cuenta con 5.000 misiles antiaéreos rusos.

En medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, el presidente Donald Trump desplegó dos bombarderos B-1 desde Florida que sobrevuelan el Mar Caribe en una misión a sólo 80 kilómetros del país gobernado por Nicolás Maduro, los cuales fueron acompañados por tres aviones cisterna KC-135.

Por otro lado, se registraron salidas masivas de aviones privados desde Caracas, y el presidente Maduro advirtió en el día de ayer al mandatario estadounidense que posee en su poder 5.000 misiles antiaéreos de origen ruso

En simultáneo, Donald Trump se prepara para hacer un anuncio crucial a los Estados Unidos.