"Furia Urgente": así fue la invasión de los Estados Unidos a Granada, la isla más pequeña del Caribe

Corría octubre de 1983 y la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética ( URSS ), iniciada hacía más de tres décadas, se encontraba en un clima de tensión extrema. Tan solo unos meses antes, se habían producido dos de los hechos considerados como de mayor preocupación internacional en todo el conflicto: el derribo del vuelo 007 de Korean Air y la crisis de los euromisiles.

Sin embargo, a la guerra le quedaban unos años más todavía, y Estados Unidos tenía la mira puesta en el resto del continente americano. En 1962, el entonces presidente John F. Kennedy logró que la URSS retire los misiles que había montado en Cuba, pero la potencia del Este seguía teniendo influencia en distintos países de la región, entre ellos Granada , la isla más pequeña del Caribe .

La historia comienza en febrero de 1974, cuando Granada se independizó del Reino Unido. Lejos de ser un suceso pacífico, la transición estuvo marcada por un periodo de violencia y protestas en torno a Eric Gairy, primer ministro de Granada . El mandato de Gairy fue muy controversial debido a los enfrentamientos que mantenía su fuerza paramilitar, conocida como la Mongoose Gang, contra sus opositores políticos.

Estos oponentes estaban nucleados en una coalición llamada New Jewel Movement (NJM), la cual, cinco años más tarde, llevó a cabo un golpe de Estado y nombró a su líder, Maurice Bishop, como primer ministro. Se había conformado, de esta forma, el Gobierno Revolucionario del Pueblo.

El régimen socialista de Bishop implementó reformas sociales y económicas y comenzó a recibir una ayuda considerable por parte de Cuba. Sumado a esto, firmó acuerdos de asistencia mutua con países del bloque soviético y aceleró la construcción de una gran pista de aterrizaje, para la cual recibió asistencia de 800 soldados cubanos.

invasion estados unidos granada maurice bishop Maurice Bishop. Foto: X.

La medida prendió las alarmas en los Estados Unidos, ya que se teorizaba que podía ser utilizada por aeronaves soviéticas. Bishop, por su parte, afirmaba que el aeropuerto era fundamental para el desarrollo del turismo en Granada porque las instalaciones existentes no podían recibir vuelos directos desde Estados Unidos o Europa.

Un fallido intento de acercamiento

En un intento de contrarrestar la influencia de la URSS, el presidente estadounidense Ronald Reagan lanzó la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, que buscaba promover el desarrollo económico en la región. Si bien Bishop accedió a reunirse en Washington para dialogar sobre el acuerdo, el intento de acercamiento fue repudiado por los marxistas más radicales dentro del NJM, entre los que se encontraba Bernard Coard, vice primer ministro de Granada.

Coard comenzó a mover las piezas para derrocar al gobierno y el 13 de octubre Bishop fue puesto bajo arresto domiciliario en su casa. Seis días más tarde, en un intento de manifestación, fue ejecutado junto a otros de sus ministros. Frente a esta situación, el 22 de octubre, representantes de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) se reunieron en Barbados y se comprometieron a eliminar “el régimen fuera de la ley en Granada”, para lo cual solicitaron formalmente la asistencia de Estados Unidos.

"Operación Furia Urgente"

Finalmente, el 25 de octubre de 1983, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Urgente (Operation Urgent Fury), su acción militar más grande desde el fin de la guerra de Vietnam. Los primeros desembarcos ocurrieron durante la madrugada, cuando 200 Army Rangers estadounidenses se lanzaron en paracaídas desde una altitud de menos de 150 metros para evitar el fuego antiaéreo cubano en la pista de Point Salines.

El aeropuerto fue tomado y otros 500 Rangers fueron trasladados, seguidos por 5.000 soldados adicionales de la 82ª División Aerotransportada, que llegaron directamente desde bases estadounidenses. Las tropas también aseguraron la St. George’s University School of Medicine, donde estaban matriculados más de 600 estudiantes estadounidenses.

Además, la fuerza expedicionaria estadounidense estuvo acompañada por unos 300 soldados de los países miembros de la OECS: Antigua, Barbados, Dominica, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente. Relativamente pocos miembros de las fuerzas armadas granadinas ofrecieron resistencia, al igual que los soldados cubanos.

Ronald Reagan Ronald Reagan, ex presidente de los Estados Unidos. Shutterstock

Los oficiales de Estados Unidos indicaron, como las razones para la acción militar, el golpe de estado y la inestabilidad política general en un país cerca de sus propias fronteras, así como la presencia de los estudiantes de medicina estadounidenses. De igual forma, en un discurso televisado el 27 de octubre, Reagan describió a Granada como una “colonia soviético-cubana” y afirmó que la invasión había ocurrido “justo a tiempo”.

Para mediados de diciembre de 1983, todas las fuerzas de combate estadounidenses se habían retirado de Granada y solo quedaron unos 300 efectivos no combatientes en calidad de asesores. En ese contexto, se nombró un consejo asesor provisional que gobernó hasta que pudieron celebrarse elecciones democráticas en diciembre de 1984.

Con respecto a las bajas, entre las tropas estadounidenses murieron 19 soldados y 116 resultaron heridos. Las fuerzas cubanas sufrieron unas 24 bajas fatales y 59 heridos. En el ejército granadino murieron 21 soldados, mientras que entre los civiles se registraron 24 muertos y 337 heridos.