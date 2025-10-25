El Titanic olvidado: el hundimiento del Principessa Mafalda y su vínculo con el Papa Francisco

El 25 de octubre de 1927 sería recordado como el día de la peor tragedia marítima del hemisferio sur en tiempos de paz: el naufragio del "Principessa Mafalda ", considerada una joya de la marina mercante del siglo XX. El hundimiento , a 130 kilómetros de la costa de Salvador de Bahía en Brasil, dejó un saldo de 300 muertos.

El Principessa Mafalda había zarpado desde Génova rumbo a Buenos Aires el 11 de octubre de 1927 con más de 1200 pasajeros, la mayoría de ellos emigrantes del norte de Italia buscando un futuro mejor en el continente americano. Esta embarcación, símbolo del lujo en ese momento, poseía un desplazamiento de 9.210 toneladas y sus 147 metros de eslora, lo que la convertía en una gran máquina que vinculaba Europa y América.

El trasatlántico debió su nombre a la Principessa Mafalda, la segunda hija del rey Víctor Manuel III de Italia y princesa de Saboya, quien tuvo un trágico final al igual que el barco que llevó su nombre.

El "Titanic olvidado" ya había registrado fallas técnicas por su capitán Simone Gulì, quien en más de una ocasión notificó el mal estado del navío que se destacaba por sus camarotes amplios y un salón de baile de dos pisos, además de su velocidad de 18 nudos que permitía hacer Génova-Buenos Aires en 14 días.

No obstante, ese 27 de octubre el Principessa Mafalda sufrió un desperfecto que sentenció su final: una rotura en la hélice causó la inundación casi inmediata en la popa y luego se sumó la explosión de las calderas al poco tiempo, de acuerdo con informes de la época.

Tras la detonación, surgió el caos absoluto. Los pasajeros entraron en pánico, y sin aguardar a las instrucciones, saltaron al mar presos del miedo, impidiendo que se desarrollara un rescate ordenado. Hubo reportes incluso de ataques de tiburones y pérdidas masivas.

El vínculo del Papa Francisco con el "Titanic olvidado"

El hundimiento del Principessa Mafalda pudo haber cambiado el curso de la historia del Papa Francisco, ya que según cuenta en su autobiografía "Esperanza", sus abuelos, Juan Ángel Bergoglio y Rosa Vassallo acompañados de Mario (padre del futuro sumo pontífice), no llegaron a vender sus pertenencias en Italia a tiempo y se quedaron abajo del viaje a bordo del trasatlántico que finalizó en tragedia.

El accidente modificó por completo los planes de la familia Bergoglio. Finalmente, embarcaron en el Giulio Cesare, que zarpó el 1 de febrero de 1928 rumbo a la Argentina. Juan Ángel, su esposa y su hijo Mario se establecieron en Buenos Aires, como tantos otros inmigrantes italianos que buscaban un nuevo comienzo lejos del Piamonte. En 1936, nació Jorge Mario Bergoglio, quien sería el primer Papa argentino.

Quien fue la Princepessa Mafalda

Mafalda di Savoia, nacida en 1902, se casó con el príncipe alemán Felipe de Hesse-Kassel, sobrino de Guillermo II, kaiser de Alemania, en 1925. Tuvo cuatro hijos, y en esos mismos años su marido se unió al partido nazi y a las SA, en contra de su esposa Mafalda de Saboya, quien estaba en las antípodas del facismo y no quería dejar Italia.

En 1943, tras la caída de Mussolini, Hitler lanzó la Operación Abeba para eliminar a la familia real italiana. Mafalda, creyéndose protegida por su matrimonio, fue presa de una trampa: fue convocada a la embajada alemana bajo el pretexto de reencontrarse con su esposo, pero en lugar de eso, las autoridades la arrestaron y Mafalda fue trasladada en avión a Alemania.

Princess_Mafalda_of_Savoy La Principessa Mafalda de Savoia fue la única princesa en morir en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que compartió un trágico destino con el barco que llevó su nombre.

Acusada de traición, fue enviada al campo de concentración de Buchenwald y la recluyeron en la barraca 15, donde le otorgaron un nombre falso bajo el cual esconder su identidad para recibir un trato preferencial, y en el que resultó gravemente herida cuando el lugar fue bombardeado en 1944 por los Aliados. En un intento por salvarla, le amputaron un brazo, pero murió desangrada tres días más tarde.

En cambio, su esposo sobrevivió, y sus hijos fueron protegidos en el Vaticano, pero la traición y el silencio del régimen sellaron su destino. Mafalda di Savoia se convirtió así en la única princesa europea en morir en un campo de concentración nazi.

Cuál es el vínculo con la historieta Mafalda

El nombre de la niña creada por Quino en 1964 efectivamente proviene del barco italiano “Principessa Mafalda”, que a su vez había sido bautizado en honor a la princesa italiana. Por lo tanto, la conexión entre la Principessa Mafalda di Savoia y el personaje Mafalda del humorista gráfico es indirecta, no obstante existe una relación intrínseca entre el trasatlántico y la caricatura de una niña curiosa y rebelde.

Mafalda fue lanzada en 1964 Foto: Quino Mafalda fue lanzada en 1964 Foto: Quino

A su vez, Quino explicó en varias entrevistas que su personaje nació originalmente para una campaña publicitaria frustrada de la marca de electrodomésticos “Mansfield”. El requisito era que los nombres de los personajes comenzaran con “M”, y al buscar inspiración, el dibujante encontró el nombre del barco Principessa Mafalda. Le pareció sonoro, simpático y con un aire de inocencia, lo que resultó en su adopción.