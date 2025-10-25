China rompe un nuevo récord: el tren bala más rápido del mundo está en etapa de pruebas

El CR450, el nuevo tren bala desarrollado por China, logró 453 km/h en ensayos previos. Será el más rápido del mundo y comenzaría a operar en 2026.

China bate otra vez el récord: el tren bala más rápido del mundo estará pronto en funcionamiento.

China bate otra vez el récord: el tren más rápido del mundo estará pronto en funcionamiento.

China volvió a romper un récord tecnológico y ferroviario. El tren bala CR450, diseñado y fabricado por el gigante asiático, alcanzó una velocidad de 453 kilómetros por hora durante las pruebas realizadas en la línea que conecta Shanghái con Chengdu, capital de la provincia de Sichuan. El nuevo modelo fue desarrollado por la China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC).

El tren está diseñado para operar comercialmente a 400 km/h y convertirse en el tren más rápido del mundo cuando comience su servicio regular, previsto para 2026.

Durante los ensayos, el CR450 logró una hazaña inédita: dos formaciones se cruzaron a una velocidad combinada de 896 km/h, demostrando la potencia y estabilidad del sistema ferroviario de nueva generación. El convoy puede acelerar de 0 a 350 km/h en solo 4 minutos y 40 segundos, cien segundos menos que su antecesor, el CR400 Fuxing, que actualmente presta servicio en China a una velocidad máxima de 350 km/h.

El tren bala más rápido del mundo China bate otra vez el récord: el tren más rápido del mundo estará pronto en funcionamiento China bate otra vez el récord: el tren más rápido del mundo estará pronto en funcionamiento El CR450 presenta un diseño más aerodinámico y liviano: su nariz es más larga, el techo fue rebajado en 20 centímetros y el peso total se redujo en 55 toneladas, lo que disminuye la resistencia del aire en un 22 %. Estas mejoras estructurales incluyen bogies cerrados y faldones inferiores que optimizan la eficiencia energética y reducen el ruido.

El proyecto, iniciado en 2021, implicó casi cinco años de desarrollo y avances técnicos minuciosos. Antes de recibir la certificación para transportar pasajeros, el tren deberá completar 600.000 kilómetros de recorrido sin fallas.