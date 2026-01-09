Ataque de Rusia a Kiev: el alcalde pidió abandonar la ciudad por falta de luz y gas

La empresa eléctrica privada DTEK reportó que 417.000 hogares en Kiev están sin suministro de luz luego del ataque ruso, que dejó al menos cuatro muertos.

Este viernes, la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, amaneció sin luz ni gas debido al impresionante ataque realizado por Rusia la noche anterior. Se trató del misil hipersónico Oreshnik, el cual dejó, además, al menos cuatro muertos y 20 heridos.

El accionar ruso coincide con la ola polar que azota Europa: Ucrania cuenta actualmente con temperaturas de 8 grados bajo cero. Debido a esto, Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, pidió a los residentes en condiciones de hacerlo que abandonen la ciudad temporalmente para buscar refugio calefaccionado.

"La mitad de los edificios de apartamentos de Kiev -casi 6.000- están actualmente sin calefacción debido a daños a la infraestructura crítica de la capital causados por un ataque masivo del enemigo", informó Klitschko. Asimismo, la empresa eléctrica privada DTEK reportó que 417.000 hogares están sin suministro de luz.

Así fue el ataque de Rusia a Kiev, capital de Ucrania De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Defensa de Rusia, se realizó un "ataque masivo con armas de largo alcance y alta precisión, incluido el sistema de misiles 'Oreshnik' --un misil hipersónico con capacidad para portar cabezas nucleares--, así como aparatos no tripulados, contra objetivos de importancia crítica en el territorio de Ucrania"

Asimismo, aseguraron que la maniobra es "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa (Vladimir Putin) en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025". Con respecto a este suceso, Ucrania dice que no tuvo lugar y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo puso en duda.