Ucrania pide la presión de Estados Unidos sobre Rusia tras un feroz ataque en Kiev

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , pidió este viernes una reacción clara, sobre todo por parte de Estados Unidos , al ataque masivo anoche con misiles y drones contra territorio ucraniano que dejó al menos cuatro muertos en Kiev y en el que Rusia utilizó un misil hipersónico Oréshnik contra la ciudad occidental de Leópolis.

"Es necesaria una reacción clara por parte del mundo. Sobre todo por parte de Estados Unidos, cuyas señales Rusia realmente tiene en cuenta. Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia, y debe sentir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en asesinatos y la destrucción de infraestructuras ", escribió Zelenski en un mensaje en la red social X.

Agregó que este nuevo ataque masivo sirve como un recordatorio muy claro a los socios de Ucrania de que apoyar la defensa aérea del país invadido es una prioridad permanente y subrayó que "en entregas, en producción o en acuerdos no se puede perder ni un sólo día".

Indicó que este viernes informará a sus socios a todos los niveles sobre lo ocurrido y las medidas de respuesta que se necesitan.

Zelenski precisó que durante la noche Rusia atacó territorio de Ucrania con 242 drones, 13 misiles balísticos dirigidos contra instalaciones energéticas e infraestructuras civiles, un misil balístico de medio alcance Oréshnik y 22 misiles de crucero.

"El ataque se produjo precisamente durante una importante ola de frío. Dirigido precisamente contra la vida normal de la gente corriente", denunció.

Señaló que en la capital, Kiev, el ataque ruso dejó cuatro muertos, entre ellos un trabajador de los servicios de emergencia, y decenas de heridos, además de daños en infraestructuras energéticas y civiles, veinte edificios residenciales, así como en uno de la embajada de Catar, "un Estado que tanto hace por mediar con Rusia para conseguir la liberación de los prisioneros de guerra y civiles recluidos en prisiones rusas", recordó.

La denuncia de Zelenski

Zelenski denunció que un segundo ataque contra uno de los edificios residenciales fue llevado a cabo precisamente en el momento en que los equipos de emergencia prestaban asistencia tras el primer ataque.

"En Kiev y la región todavía se está haciendo frente a las consecuencias del ataque masivo ruso. Se han desplegado todos los servicios necesarios (...) . Las operaciones de recuperación tras los ataques también continúan en la región de Leópolis y otras regiones de nuestro país", añadió.

Aseguró que se está haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población. Efe