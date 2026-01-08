Volodímir Zelenski denuncia un inminente ataque ruso y el rechazo de Putin para negociar la paz en Ucrania

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , encendió las alertas ante la posibilidad de una nueva escalada militar por parte de Rusia. Tras una serie de ataques contra infraestructura energética y zonas civiles, el mandatario advirtió que Moscú podría lanzar una ofensiva aérea de gran magnitud durante la noche de este jueves.

Desde Kiev, ZelenskI subrayó que la amenaza no responde a un episodio aislado sino a una continuidad estratégica. A su juicio, el Kremlin mantiene sin cambios su hoja de ruta militar y política, cerrando cualquier margen para una negociación que apunte a un alto el fuego o a una salida diplomática al conflicto.

Los bombardeos registrados en las últimas horas volvieron a tener como blanco instalaciones energéticas clave, un patrón que se repite desde hace meses y que busca erosionar la capacidad de resistencia del país en pleno invierno. Para el gobierno ucraniano, el objetivo no es solo militar, sino también social: afectar el suministro eléctrico y la vida cotidiana de la población civil.

ZelenskI advirtió que Rusia intenta capitalizar el mal tiempo para maximizar el impacto de sus ataques, combinando misiles y drones con un escenario climático adverso. En ese marco, insistió en la necesidad de que la población extreme las precauciones y respete las alertas aéreas, especialmente durante las próximas horas.

El presidente también ordenó reforzar la coordinación entre el gobierno central y las autoridades locales para acelerar la asistencia en las zonas afectadas. La prioridad, señaló su entorno, es garantizar refugios, energía de emergencia y respuesta rápida ante posibles nuevos daños.

Moscú y el rechazo a una salida negociada

Desde Kiev interpretan esta nueva amenaza como una señal política del Kremlin. Según ZelenskI, el gobierno de Vladimir Putin no muestra indicios de flexibilizar su posición ni de avanzar hacia un esquema de negociación que ponga fin a la guerra iniciada en 2022.

La advertencia ucraniana se produce en un momento delicado del conflicto, con el frente militar relativamente estabilizado pero con una intensificación de los ataques aéreos. Para Ucrania, esta dinámica confirma que Rusia apuesta a una guerra de desgaste prolongada, utilizando la presión sobre la infraestructura como herramienta central.

En ese contexto, el mensaje de Zelensky combina alerta y estrategia: preparar a la población para un escenario de riesgo inmediato, pero también reforzar ante la comunidad internacional la idea de que Moscú no está dispuesto a ceder. La noche que se avecina, advierte Kiev, puede convertirse en un nuevo test para la resistencia ucraniana y para el equilibrio de la guerra.