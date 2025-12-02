Ataque en Cisjordania: intentó asesinar a dos soldados israelíes con un cuchillo, falló y lo abatieron

El hecho ocurrió en Binyamin, Cisjordania. En las imágenes se puede ver como el joven palestino sacaba un cuchillo de su mochila.

En las últimas horas, se volvió viral un video de un violento episodio que tuvo lugar en Binyamin, Cisjordania, uno de los territorios que comprenden Palestina.

En la secuencia se puede ver, primero, a un joven palestino de 18 años, identificado como Muhammad Asmar, que dialoga con dos soldados israelíes que portaban armas. Según se informó, los oficiales lo habían identificado como sospechoso y lo estaban interrogando.

En un momento dado, los dos soldados comienzan a conversar entre ellos y se alejan unos centímetros del joven. Sin embargo, se puede observar como este aprovecha el momento de distracción y busca un cuchillo en su mochila.

Ya con el arma en la mano, se avalancha sobre los oficiales con la intención de asesinarlos. Sin embargo, estos logran esquivarlo y le disparan con las armas que portaban.