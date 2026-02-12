Así se vería el rostro de Jesús de la Sábana Santa de Turín según la inteligencia artificial

La Sábana Santa, que se cree que tendría impreso el cuerpo de Jesús, fue sometida a la inteligencia artificial y arrojó un resultado sorprendente

El rostro de la Sábana Santa de Turín, ampliado en alta definición, revela rasgos y heridas compatibles con la crucifixión.

La Sábana Santa es uno de los grandes misterios que hay en torno a la fe cristiana. Mientras algunos niegas su autenticidad, otros aseguran que se trata de la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús en el sepulcro. Ahora, esta reliquia fue sometida a la inteligencia artificial y dio un sorprendente resultado.

Mediante un video realizado con inteligencia artificial que va aclarando la imagen del supuesto rostro de Jesús, la misma empieza a mostrar como habría sido el Mesías cristiano que, tras imprimir su imagen por su sangre en la Sábana Santa, habría resucitado, un hecho clave para entender el mundo actual derivado de la cosmovisión de este hecho.

Mirá el video del rostro de Jesús de la Sábana Santa Rostro de Jesús de la Sábana Santa X En la recreación se eliminan ciertos rasgos del rostro de Jesús que se instalaron tiempo después como parte de la inculturización de las misiones cristianas en todo el mundo, lo que colaboró también a que el rostro de este descendiente del rey David se volviera un misterio.