Artemis II ya recuperó la señal tras recorrer el lado oculto de la Luna

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Los astronautas describieron la Luna a medida que comienzan a acercarse a ella

A medida que la nave se aproxima al satélite, los astronautas de la misión Artemis II comenzaron a relatar cómo cambia la apariencia de la Luna vista de cerca. La astronauta Christina Koch destacó una percepción que llamó la atención: “Cuanto más miro la Luna, más marrón se ve”, una tonalidad que contrasta con la imagen grisácea que se observa desde la Tierra.

En sus comunicaciones con el control de la NASA, la tripulación también describió un fenómeno particular en la superficie: pequeños cráteres que reflejan la luz con gran intensidad. “Algunos son diminutos… y hay un par que realmente destacan”, explicó Koch, quien comparó ese efecto con “una pantalla de lámpara con pequeños agujeros por donde pasa la luz”, remarcando que “son tan brillantes en comparación con el resto de la Luna”.

Además, la astronauta señaló que formaciones como Mare Imbrium presentan un aspecto completamente distinto al habitual. “Se ve completamente diferente a la vista normal”, afirmó, y lo resumió con una imagen contundente: “Todo parece una gran protuberancia… una gran herida en proceso de cicatrización”. En ese contexto, también expresó el impacto emocional del momento: “Es increíble ver este lado de la Luna”, mientras la tripulación observa simultáneamente la Tierra y el satélite desde la ventana de la nave.