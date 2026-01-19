Artemis II: así será la misión de la NASA que marca el regreso humano a la Luna

La NASA está a punto de dar uno de los pasos más importantes de las últimas décadas en la exploración espacial. Con Artemis II, la agencia enviará astronautas más lejos de la Tierra que en cualquier otra misión tripulada previa, en un viaje alrededor de la Luna que servirá como prueba clave antes del regreso humano a la superficie lunar.

Artemis es el programa con el que la NASA busca volver a la Luna de forma sostenida, con objetivos científicos, tecnológicos y económicos, y con la mirada puesta en futuras misiones a Marte. A diferencia del programa Apolo, esta nueva etapa no apunta a una llegada puntual, sino a establecer una presencia duradera en el espacio profundo. En ese esquema, Artemis II ocupa un rol central.

La misión será el primer vuelo tripulado del programa Artemis. A bordo de la nave Orion viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, de la NASA , junto al canadiense Jeremy Hansen. Su tarea principal será confirmar que todos los sistemas de la nave funcionen correctamente en el entorno del espacio profundo, algo indispensable antes de intentar un alunizaje en la próxima misión, Artemis III.

El lanzamiento se realizará con el cohete SLS (Space Launch System), el más potente desarrollado por la NASA , capaz de generar más de 8,8 millones de libras de empuje. Tras despegar, Orion realizará dos órbitas alrededor de la Tierra en una trayectoria elíptica elevada, muy por encima de la órbita de la Estación Espacial Internacional. Esta fase permitirá evaluar sistemas críticos mientras la nave aún se mantiene relativamente cerca del planeta .

Durante esas órbitas iniciales, la tripulación llevará a cabo una demostración de vuelo manual conocida como operaciones de proximidad. Los astronautas tomarán el control de Orion y maniobrarán la nave alrededor de la etapa superior del cohete, una prueba clave para futuras maniobras de encuentro y acoplamiento en órbita lunar. Para la NASA , esta experiencia práctica no puede replicarse completamente en tierra.

Superada esa etapa, Orion ejecutará la inyección translunar y comenzará un viaje de aproximadamente cuatro días hacia la Luna. La nave seguirá una trayectoria de retorno libre, que aprovecha la gravedad del sistema Tierra-Luna para garantizar el regreso sin necesidad de grandes maniobras adicionales, una decisión de diseño pensada para maximizar la seguridad de la tripulación.

image Artemis II es una misión clave para la NASA, ya que permitirá probar sistemas vitales antes del regreso de astronautas a la superficie de la Luna.

Durante el trayecto, los astronautas continuarán evaluando los sistemas de la nave y practicando procedimientos de emergencia. La NASA aprovechará esta fase para analizar el desempeño del refugio contra radiación, diseñado para proteger a la tripulación ante posibles tormentas solares, además de realizar experimentos puntuales y observaciones científicas en un entorno donde la influencia de la Tierra ya es mínima.

Qué tan lejos llegará esta misión de la NASA

El punto más destacado del viaje llegará durante el sobrevuelo lunar. La tripulación pasará a unos 4.000 a 6.000 kilómetros de la superficie y se ubicará aproximadamente a 4.600 kilómetros más allá del lado oculto de la Luna. En ese momento, Artemis II romperá el récord de distancia humana respecto de la Tierra, superando la marca establecida por la misión Apolo 13 hace más de 50 años. Desde allí, los astronautas verán la Luna en primer plano y la Tierra como un punto distante en el espacio.

Al pasar por detrás de la Luna, la nave perderá contacto con la Tierra durante entre 30 y 50 minutos, según el momento del lanzamiento. Durante ese lapso, los astronautas realizarán registros fotográficos y visuales de la cara oculta del satélite, información que luego será analizada por equipos científicos de la NASA.

El regreso se realizará sin necesidad de grandes maniobras, aprovechando nuevamente la gravedad del sistema Tierra-Luna. Finalmente, Orion reingresará a la atmósfera terrestre y amerizará en el océano Pacífico, donde la cápsula y la tripulación serán recuperadas con apoyo de la Marina de Estados Unidos. Cada dato obtenido será fundamental para preparar el regreso humano a la Luna y, más adelante, el primer viaje tripulado a Marte.

La NASA publicó las fechas claves

La NASA ya inició los preparativos finales para el lanzamiento de Artemis II, previsto para febrero de 2026. La misión tendrá una duración aproximada de diez días y permitirá probar en conjunto los sistemas de soporte vital y navegación de la nave Orion y del cohete SLS.

De acuerdo con el cronograma oficial de la NASA, el primer período de lanzamiento se extiende del 31 de enero al 14 de febrero, con oportunidades concretas los días 6, 7, 8, 10 y 11 de febrero. Un segundo período está previsto entre el 28 de febrero y el 13 de marzo, con fechas posibles los días 6, 7, 8, 9 y 11 de marzo. La tercera ventana se abrirá del 27 de marzo al 10 de abril, con oportunidades los días 1, 3, 4, 5 y 6 de abril.

Desde la NASA explican que cada ventana contempla hasta cuatro intentos de lanzamiento, ya que el despegue no depende solo de la mecánica orbital, sino también de factores como el clima, la logística y el tráfico en el Área Este de Estados Unidos.