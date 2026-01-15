Ante el conflicto con China, Taiwán apuesta por comprar más armas a Estados Unidos

Taiwán destina una enorme cantidad de dinero para comprar armas a Estados Unidos, ante las crecientes tensiones con China.

Ante la presión de China, Taiwán recibe armas muy modernas de parte de Estados Unidos.

Las autoridades de Taiwán han informado este jueves de que aún hay otros cuatro acuerdos de compraventa de armas con Estados Unidos pendientes de superar los trámites administrativos necesarios para salir adelante a pesar de la creciente e histórica tensión con China.

El Ministerio de Defensa taiwanés ha indicado que estos cuatro acuerdos deben pasar aún a manos del Congreso de Estados Unidos, que tiene que dar su visto bueno para llevar a cabo posteriormente las adquisiciones pertinentes.

Sus palabras llegan poco después del anuncio de un nuevo paquete de ayudas a Taiwán valorado en 11.000 millones de dólares (alrededor de 9.000 millones de euros), el mayor para la isla. Estados Unidos es el principal socio de Taiwán a pesar de que no hay lazos diplomáticos oficiales entre las partes.

Taiwán ante la amenaza de China Las medidas de apoyo de Estados Unidos han suscitado numerosas críticas y acusaciones por parte de China, que considera el territorio una provincia más bajo su soberanía.