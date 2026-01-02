Tensión mundial: Estados Unidos pide que a China "cesar su presión militar contra Taiwán"

Retorna la presión entre potencias: ahora, Estados Unidos insta a China bajar la presencia militar en torno a la isla de Taiwán.

Estados Unidos y China en sus líderes: Donald Trump y Xi Jinping, quienes no acuerdan sobre Taiwán. Foto Efe

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha instado al Gobierno de China a "cesar su presión militar contra Taiwán" y "entablar un diálogo constructivo", en medio de unas maniobras del Ejército chino en torno al territorio insular, rechazadas por las propias autoridades taiwanesas.

"Instamos a China a que actúe con moderación, cese su presión militar contra Taiwán y, en su lugar, entable un diálogo constructivo", ha indicado el portavoz de la cartera, Tommy Pigott, en un comunicado.

En el mismo documento, la cartera dirigida por Marco Rubio ha advertido de que "las actividades militares y la retórica de China hacia Taiwán y otros países de la región aumentan innecesariamente la tensión", apenas un día después de que el presidente chino, Xi Jinping, asegurara en su discurso de Fin de Año que la "reunificación" con Taiwán es una "tendencia" que no tiene vuelta atrás merced a los vínculos de "sangre" que unen a sus ciudadanos.

Asimismo, Estados Unidos ha manifestado que "apoya la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán" y que, de la misma manera, "se opone a cambios unilaterales del statu quo, incluso mediante la fuerza o la coerción".

Estados Unidos cambia el tono La diplomacia de Estados Unidos ha implementado de este modo un cambio de tono con respecto a lo manifestado el pasado martes por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien afirmó que las maniobras de China no le preocupaban "nada", alegando que "llevan 20 ó 25 años" realizando este tipo de ejercicios, aun si "ahora la gente lo interpreta de forma un poco diferente".