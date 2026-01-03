Algunas zonas de Caracas quedan sin luz en medio de bombardeos de Estados Unidos

Algunas zonas de Caracas quedaron sin suministro eléctrico durante la madrugada de este sábado, en un contexto marcado por los bombardeos de Estados Unidos que fueron confirmados por el Gobierno de Venezuela en la capital y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en el norte del país.

La agencia EFE constató y recibió reportes de interrupciones del servicio en sectores del oeste y sur de Caracas , mientras que en áreas del este la electricidad se mantenía activa, según los testimonios recogidos en las primeras horas del día.

En el sur de la ciudad se ubica Fuerte Tiuna, la principal instalación militar de Caracas; en el centro-oeste se encuentra el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, junto a otros organismos gubernamentales; mientras que en el este está la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, considerada la principal base aérea de la capital.

La ONG VE sin Filtro informó que algunos sectores de Caracas permanecen sin luz desde las 2:00 de la madrugada, hora local (06:00 GMT), momento en el que comenzaron a escucharse y reportarse explosiones. De forma paralela, usuarios en redes sociales difundieron imágenes y videos de presuntas aeronaves militares sobrevolando distintos puntos del territorio venezolano.

Poco antes de las 2 de la madrugada, se registró en Caracas varias explosiones. Aviones sobrevolando constantemente y destellos de explosiones y columnas de humo.

“La mayoría de la ciudad sigue con electricidad mientras se reportan explosiones en múltiples zonas de la capital y sobrevuelo de aeronaves”, señaló VE sin Filtro en su cuenta de X. La organización también advirtió que se “observa la caída de conectividad” a internet en Caracas, un fenómeno “confirmado por reportes directos de residentes” de la ciudad.

Denuncia oficial y respuesta militar del Gobierno de Venezuela

En este contexto, el Gobierno venezolano denunció este sábado una “gravísima agresión militar” por parte de Estados Unidos contra objetivos civiles y militares en Caracas y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Ante esta situación, las autoridades ordenaron el “despliegue del comando para la defensa integral de la nación”.

La Administración de Nicolás Maduro declaró además el estado de “conmoción exterior”, con el objetivo de resguardar el territorio nacional y pasar “de inmediato a la lucha armada”, según comunicaron fuentes oficiales.

En noviembre pasado, el presidente estadounidense Donald Trump había advertido sobre la posibilidad de ataques contra territorio venezolano, en el marco de su ofensiva política y discursiva contra el Gobierno de Maduro, a quien acusa de presuntamente encabezar una red de narcotráfico.

Por su parte, el Ejecutivo venezolano ya había denunciado como una “amenaza” el despliegue aeronaval que Estados Unidos mantiene en el mar Caribe desde agosto. Según la interpretación de Maduro, esa presencia militar forma parte de una estrategia destinada a forzar su salida del poder.