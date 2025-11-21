Accidente fatal en Dubái durante una exhibición aérea: un caza indio se estrelló y murió el piloto

Un avión de combate Tejas se estrelló en medio del show aeronáutico. La Fuerza Aérea India expresó sus condolencias y se abrió una investigación oficial.

Un avión de combate Tejas de la Fuerza Aérea India se estrelló durante una exhibición en el Salón Aeronáutico de Dubái, generando una densa columna de humo negro que pudo verse desde varios puntos cercanos al aeropuerto internacional.

El siniestro ocurrió en pleno show aéreo, ante la presencia de delegaciones militares, autoridades y público especializado.

La Fuerza Aérea India confirmó posteriormente que el piloto perdió la vida como consecuencia del impacto. "Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro piloto y acompañamos en el dolor a su familia en estos momentos difíciles", expresó la institución a través de un comunicado oficial.

El momento del accidente Accidente aéreo en Dubái El caza Tejas, orgullo de la industria aeronáutica india y desarrollado por la estatal Hindustan Aeronautics Limited, participaba de una rutina programada dentro del evento cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control y se precipitó a tierra.

Las autoridades locales desplegaron de inmediato unidades de emergencia, mientras los organizadores del salón suspendieron de manera preventiva todas las actividades aéreas programadas para el resto de la jornada.