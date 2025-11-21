Godoy Cruz|
Grave accidente con personas atrapadas y heridos en el Acceso Sur
El hecho ocurrió a la altura de la intersección con Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz, y generó un importante operativo en la zona.
Un grave accidente vial registrado este viernes en el Acceso Sur dejó como saldo a varias personas atrapadas dentro de un vehículo. El hecho ocurrió a la altura de la intersección con Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz, y generó un importante operativo de rescate por parte de los Bomberos Voluntarios.
Según informaron desde el cuartel, el móvil 7 acudió de inmediato al lugar y trabajó para asistir a los ocupantes del rodado involucrado en el vuelco. Las primeras maniobras se concentraron en liberar a los heridos, que habían quedado retenidos en el interior del vehículo volcado.
El siniestro provocó un fuerte desorden en el tránsito del Acceso Sur, donde los conductores se encontraron con un escenario de circulación reducida y demoras prolongadas. La presencia de ambulancias, bomberos y personal policial obligó a desviar parcialmente el flujo vehicular.
Ante este panorama, las autoridades pidieron evitar la zona mientras continúan las tareas de rescate y la remoción del vehículo.
La cámara de seguridad de una vivienda cercana captó el momento del accidente, cuyas causas están siendo investigadas. Mirá el video: