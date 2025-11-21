Grave accidente con personas atrapadas y heridos en el Acceso Sur

El hecho ocurrió a la altura de la intersección con Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz, y generó un importante operativo en la zona.

Un grave accidente vial registrado este viernes en el Acceso Sur dejó como saldo a varias personas atrapadas dentro de un vehículo. El hecho ocurrió a la altura de la intersección con Rodríguez Peña, en el departamento de Godoy Cruz, y generó un importante operativo de rescate por parte de los Bomberos Voluntarios.

Según informaron desde el cuartel, el móvil 7 acudió de inmediato al lugar y trabajó para asistir a los ocupantes del rodado involucrado en el vuelco. Las primeras maniobras se concentraron en liberar a los heridos, que habían quedado retenidos en el interior del vehículo volcado.

Accidente Acceso Sur 2 El siniestro provocó un fuerte desorden en el tránsito del Acceso Sur, donde los conductores se encontraron con un escenario de circulación reducida y demoras prolongadas. La presencia de ambulancias, bomberos y personal policial obligó a desviar parcialmente el flujo vehicular.

Ante este panorama, las autoridades pidieron evitar la zona mientras continúan las tareas de rescate y la remoción del vehículo.

Accidente Acceso Sur La cámara de seguridad de una vivienda cercana captó el momento del accidente, cuyas causas están siendo investigadas. Mirá el video: