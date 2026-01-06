A pesar de la amenaza de Donald Trump, Colombia seguirá "cooperando" con Estados Unidos

Colombia informa a Estados Unidos que seguirá "cooperando en la lucha contra el narcotráfico. Donald Trump considera la invasión a este país.

El Gobierno de Colombia ha comunicado este lunes a las autoridades de Estados Unidos que seguirá "coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico", después de que el presidente Donald Trump afirmara en la víspera que le "suena bien" la idea de llevar a cabo en Colombia una operación similar a la realizada en Venezuela.

"El gobierno de Colombia, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia, le hacen saber al gobierno de Estados Unidos, a través de una agencia de inteligencia de ellos, que vamos a seguir coordinando y cooperando en la lucha contra el narcotráfico con base en la inteligencia, la tecnología de ellos, para destruir laboratorios y estructuras criminales y sus campamentos", ha afirmado el ministro de Interior, Armando Benedetti, en una declaración grabada junto al titular de Justicia, Andrés Idárraga, y difundida en la red social X.

Del mismo modo, Idárraga ha argumentado que "la lucha contra el narcotráfico se tiene que seguir librando de manera conjunta con la tecnología, con todos los avances que en materia de cooperación nos pueda dar el gobierno norteamericano".

Armando Benedetti y Andrés Idárraga Colombia Los ministros de Colombia de Interior, Armando Benedetti, y de Justicia, Andrés Idárraga, realizan una declaración conjunta. Foto Dpa Colombia sienta postura "Seguiremos haciendo hincapié en la lucha contra este flagelo, particularmente en la frontera colombo-venezolana. El propósito es seguir caminando de la mano contra este flagelo que tanto daño le hace a los dos países", ha agregado el ministro de Justicia.