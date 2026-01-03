Petro asegura que un misil cayó en la Alta Guajira venezolana en medio de tensiones regionales

El presidente de Colombia , Gustavo Petro , afirmó este viernes que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre un presunto ataque de Estados Unidos en territorio de Venezuela ocurrido en diciembre y que hasta el momento no ha sido confirmado ni desmentido por ninguno de los dos países.

La mención al misil fue realizada por el mandatario en un extenso mensaje publicado en la red social X, en el que abordó temas vinculados al narcotráfico, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las operaciones militares de Estados Unidos contra supuestos grupos dedicados al tráfico de drogas en el Caribe.

En ese marco, Petro afirmó: “El misil que cayó en la Alta Guajira no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países”, sin brindar mayores precisiones sobre el hecho ni detalles técnicos del supuesto impacto.

La región de la Alta Guajira se encuentra en el estado venezolano de Zulia, en la zona fronteriza con Colombia , y está habitada principalmente por comunidades indígenas Wayúu. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales por parte del Gobierno venezolano sobre la caída del misil mencionada por Petro.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos , Donald Trump, anunció el lunes que su país había destruido una “gran instalación” vinculada al narcotráfico en el marco de su campaña contra las drogas en Venezuela y el Caribe. Sin embargo, no precisó si el ataque se produjo dentro del territorio venezolano y, posteriormente, solo indicó que el objetivo fue un muelle, sin detallar su ubicación.

Además, el diario The New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) habría llevado a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, aunque tampoco confirmó el lugar exacto del bombardeo.

Tensiones regionales y el rol de Colombia

Consultado sobre el presunto ataque, el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo el jueves que el sistema defensivo nacional “garantiza la integridad territorial” del país, sin confirmar ni desmentir la acción atribuida a Estados Unidos. Desde agosto, el Gobierno de Venezuela viene denunciando “amenazas” de Washington por el despliegue militar ordenado por Trump en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

En este contexto, Petro remarcó que “no se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano” mientras él “sea presidente”, y aseguró que las mafias vinculadas al narcotráfico buscan provocar una invasión para ampliar su control territorial tanto en Colombia como en Venezuela. “Creo que las mafias buscan la invasión y la quieren porque les ayuda a controlar más territorio y estado tanto en Colombia como en Venezuela y debemos destruirlas nosotros”, afirmó.

El mandatario colombiano también vinculó las actividades del ELN con el escenario de tensión regional y sostuvo que el narcotráfico de esa guerrilla estaría facilitando una eventual intervención estadounidense. “Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes. En ambos lados, el ELN compra funcionarios”, explicó.

Mientras tanto, Estados Unidos mantiene un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, que según Washington busca combatir el narcotráfico, pero que Caracas interpreta como una amenaza y un intento de desestabilización. Las tensiones se profundizaron tras el anuncio de un bloqueo a buques petroleros sancionados y la reciente confiscación de embarcaciones que transportaban crudo venezolano.