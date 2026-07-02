70 misiles y 500 drones: el ataque ruso "más masivo contra Kyiv" deja decenas de muertos y heridos y a muchas personas atrapadas bajo los escombros

Las fuerzas rusas lanzaron una lluvia de drones y misiles contra Kyiv durante la noche, causando la muerte de al menos 18 personas. Una ofensiva que el alcalde de la ciudad describió como el "ataque más masivo" contra la capital ucraniana.

Vitali Klitschkó declaró el viernes como día de luto y señaló que unas 90 personas resultaron heridas. También indicó que una estación de ambulancias se encontraba entre los lugares alcanzados por los proyectiles.

Aunque ataques anteriores dejaron más víctimas o implicaron el uso de más armamento, esta última oleada afectó a puntos situados en una zona muy extensa de Kyiv.

Varios barrios fueron evacuados mientras los ataques sacudían edificios en toda la ciudad.

Los bombardeos se produjeron pocas horas después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtiera de que Rusia estaba preparando un nuevo ataque.

Rusia afirmó que sus fuerzas golpearon lo que denominó instalaciones militares, en represalia por los recientes ataques contra infraestructura civil rusa.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el jueves a la prensa que "Rusia seguirá aumentando la presión sobre el régimen de Kyiv para alcanzar los objetivos fijados".

Ucrania acusó a Moscú de atacar zonas civiles y sostuvo que sería erróneo equiparar las acciones del "agresor con las de un país que se defiende".

Entre el "número significativo" de víctimas se encontraban niños, según indicó Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kyiv.

"El enemigo vuelve a atacar deliberadamente zonas residenciales y a matar civiles", declaró a primera hora del jueves.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó haber atacado instalaciones energéticas en respuesta a recientes ataques ucranianos.

Entre los objetivos alcanzados figuraba un edificio de apartamentos de gran altura en el sureste de Kyiv, cuya estructura sufrió la destrucción parcial por el impacto.

En un video publicado en Telegram, Klitschko señaló que los equipos de rescate intentan localizar, entre otras personas, a una joven de 15 años y a su familia.

Reuters Varias calles de la capital ucraniana amanecieron con enormes cráteres por culpa de los ataques rusos.

"Esto no es una represalia"

En la margen izquierda de la ciudad, en el distrito de Darnitskyi, al sureste de Kyiv, dos misiles impactaron directamente en una zona residencial, causando una gran destrucción.

Un proyectil dejó un enorme cráter junto a una guardería infantil; los edificios circundantes quedaron arrasados ​​por el fuego y sus balcones metálicos, retorcidos.

El segundo misil cayó a pocos metros y alcanzó el extremo de un bloque de apartamentos de nueve plantas. La estructura colapsó, desprendiéndose de la fachada y convirtiéndose en un montón de escombros de hormigón.

Un residente declaró a la BBC que había varias personas desaparecidas y que posiblemente se encontraban refugiadas en el sótano.

En la mañana se podían apreciar autos destrozados, ventanas rotas y una espesa capa de ceniza gris que cubría todo, incluidas las personas.

Los equipos de rescate intentaban abrirse paso entre los escombros para llegar a las víctimas, mientras los familiares observan la escena entre lágrimas.

Svitlana, vecina del edificio impactado, contó a la BBC que se había refugiado en el pasillo durante la alerta aérea y escuchó las explosiones.

"No sentí miedo porque ya he pasado por esto antes", dijo encogiéndose de hombros. Reveló entonces que había resultado gravemente herida en otro ataque ruso contra otra localidad, en el que murió su madre. Dos años después, su hijo falleció en combate luchando por Ucrania.

Oleksiy, con el rostro cubierto de cortes y sangre, relató a la BBC que había salido a fumar tras escuchar el primer misil; luego cayó el segundo y fue alcanzado por cristales que salieron despedidos.

"Esto no es una represalia de Rusia por los ataques ucranianos", afirmó, rechazando la explicación de Moscú sobre su última ofensiva.

"Ellos empezaron esta guerra. Esta es una zona residencial. Y la atacaron deliberadamente", denunció.

Andriy Zhyhaylo/Oboz.ua/Global Images Ukraine via Getty Images Horas después de terminados los ataques, los equipos de rescate seguían buscando víctimas entre los escombros.

El ataque contra Kyiv se prolongó durante más de 11 horas y se produjo en varias oleadas, comenzando con una incursión de drones en el casco histórico de la ciudad que provocó un incendio en un hotel del centro.

A la 01:00 de la madrugada se lanzaron decenas de misiles balísticos y de crucero. Tras una breve pausa, Moscú disparó otra docena de misiles de crucero Kh-101 a las 03:00, seguidos por una oleada de drones que atacaron la capital hasta el amanecer.

Los residentes de Kyiv, que llevan viviendo cuatro años y medio de guerra, afirman haber notado un cambio en la dinámica de los ataques rusos contra la capital en los últimos dos meses.

Aunque los ataques pueden producirse con menor frecuencia —si bien siguen ocurriendo cada pocos días—, ahora duran más tiempo y parecen más potentes y extensos.

Expertos militares ucranianos calificaron la ofensiva como uno de los ataques más difíciles de afrontar para las defensas aéreas del país en los últimos meses.

Bohdan Dolintsev, experto en aviación, declaró a los medios ucranianos que la táctica rusa de emplear diversos tipos de armamento en un mismo intervalo temporal, sumada al desgaste de las defensas ucranianas, plantea un desafío excepcionalmente complejo para los sistemas de defensa aérea de Ucrania.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones durante la noche, dirigidos principalmente contra la capital.

Aunque las defensas aéreas lograron repeler la mayoría de los proyectiles y aeronaves no tripuladas, 25 misiles balísticos y 12 drones impactaron en 33 lugares.

Getty Images Los bomberos pasaron la noche y la madrugada combatiendo los numerosos incendios que se declararon a lo largo y ancho de la capital de Ucrania.

Zelensky instó a Estados Unidos a conceder licencias para fabricar misiles de defensa aérea Patriot, señalando que estos suministros constituían "una prioridad absoluta y crítica".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Andriy Sybiha, pidió a los socios de Ucrania que enviaran más sistemas de defensa aérea, afirmando que el país necesitaba "no solo palabras de condena, sino acciones concretas para detener el terror ruso".

A través de la red social X, el jefe de la diplomacia ucraniana denunció que Rusia había atacado edificios residenciales e infraestructuras civiles, y exhortó a los socios internacionales a endurecer las sanciones contra Moscú.

Por su parte, la embajadora ucraniana en EE.UU., Olha Stefanishyna, denunció que fue "otra noche horrible para los habitantes de la ciudad, que se vieron obligados a pasarla en refugios".

"Incendios y destrucción de infraestructuras civiles y edificios residenciales en varios distritos de la ciudad", agregó en su cuenta de X.

EPA Aunque Rusia aseguró que sus objetivos eran instalaciones militares, las autoridades y medios ucranianos solamente reportaron daños a infraestructuras civiles.

El Ministerio ruso de Defensa declaró haber llevado a cabo un "ataque masivo" contra la industria de defensa y la infraestructura militar de Ucrania, alcanzando instalaciones en Kyiv y sus alrededores.

Las autoridades militares rusas también aseguraron que golpearon aeródromos militares en Dnipropetrovsk, Poltava, Cherkasy y Cherníhiv.

Asimismo, presentaron sus acciones como la respuesta lo que calificaron como "ataques terroristas lanzados por el régimen de Kyiv contra infraestructuras civiles" en territorio ruso.

Por su parte, el ministro ucraniano de Exteriores calificó de "inmoral" presentar los ataques rusos como una respuesta a las ofensivas de largo alcance lanzadas por Kyiv contra Rusia.

"En esta guerra hay un agresor y un país que se defiende", declaró.

El ataque supone la primera ofensiva a gran escala con misiles y drones lanzada por Rusia contra Ucrania en más de dos semanas.

AFP via Getty Images Cientos de residentes de Kyiv debieron pasar otra noche en el Metro de la ciudad ante los bombardeos rusos.

Además de los ataques contra bases militares en el centro y el este de Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber golpeado infraestructuras de energía ucranianas en respuesta a las recientes agresiones contra centrales eléctricas rusas, desde Moscú hasta la zona del mar Negro, reportó la prensa rusa.

Los bombardeos ucranianos en Rusia provocaron una inusual admisión por parte del presidente ruso, Vladímir Putin, de que su país se enfrentaba a una escasez de combustible.

El miércoles, Zelensky acortó su visita a Dublín tras recibir nueva información de inteligencia que sugería que Moscú planeaba atacar Ucrania.

"Insto a nuestra gente a extremar las precauciones, a protegerse a sí misma, a sus hijos y, por supuesto, a sus familias", declaró.

El mandatario añadió que el presidente Putin "lleva tiempo preparando este ataque masivo contra Ucrania".

Por su parte, las tropas rusas han avanzado recientemente hacia la ciudad de Kostiantýnivka, uno de los últimos bastiones estratégicos de Ucrania en el este del país. Si Moscú logra hacerse con su control, la ciudad podría convertirse en una puerta de entrada al resto de la región del Donbás.

Sin embargo, los mandos ucranianos afirman haber recuperado más territorio del que han perdido en lo que va de año, además de haber interrumpido líneas de suministro cruciales de Moscú entre la frontera rusa y la Crimea ocupada.

La guerra terrestre lleva meses prácticamente estancada, con las tropas de ambos bandos atrincheradas en gran medida en sus posiciones.

Rusia controla aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano, gran parte del cual fue ocupado durante los primeros meses de la invasión a gran escala lanzada en febrero de 2022.

Con información adicional de Mariana Matveichuk

BBC

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FUENTE: BBC