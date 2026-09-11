5 datos cruciales sobre el estado de la educación en América Latina que revela la última prueba PISA

A los escolares de hoy les cuesta comprender lo que leen y realizar ciertas operaciones matemáticas con la misma destreza con la que lo hacían sus pares hace apenas unos años.

Este es el desolador panorama que presenta el último informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), un examen mundial que, cada tres años, mide las habilidades de los estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias.

"Los resultados del aprendizaje se han estancado o han seguido empeorando en muchos países", se lee en el reporte elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que agrupa a las 38 economías más desarrolladas del mundo.

De este declive no ha escapado América Latina. De los 13 países de la región que se sometieron a la evaluación, en la que participaron 760.000 estudiantes de todo el mundo, ninguno alcanzó el promedio de la OCDE.

Asimismo, en comparación con 2022, tres países mejoraron sus resultados en ciencias, tres empeoraron y seis se mantuvieron estables. Sin embargo, en lectura ningún país registró mejoras y seis obtuvieron peores resultados.

En matemáticas ninguno incrementó sus puntajes y cinco registraron descensos; en algunos casos, incluso, obtuvieron los peores resultados de las últimas dos décadas.

A continuación, te presentamos algunos de los hallazgos del estudio:

1. Retrocesos históricos en matemáticas y lectura

Argentina protagonizó uno de los retrocesos más fuertes de la región en la evaluación relacionada con los conocimientos en matemáticas. El país obtuvo 367 puntos, 11 menos que en 2022, lo que representa su peor registro desde que comenzó a participar en la prueba PISA.

Apenas el 24% de sus estudiantes alcanzó el nivel mínimo de competencia, frente al 65% registrado como promedio en los países de la OCDE.

Pero el caso de Argentina no fue único. Chile también obtuvo su peor calificación desde 2006, cuando comenzó a participar en este examen al conseguir 403 puntos, nueve menos que en la anterior evaluación de 2022.

Getty Images Argentina y México registraron resultados particularmente bajos en matemáticas.

Una situación similar ocurrió en México, país que también registró su peor calificación en matemáticas desde 2006, al conseguir 388 puntos, apenas tres más que los que los logrados en 2003, cuando participó por primera vez en esta evaluación.

"Los resultados de PISA confirman que la crisis educativa en matemáticas es un fenómeno regional. Incluso los países mejor posicionados de América Latina tienen a más de la mitad de sus estudiantes por debajo del nivel mínimo de competencia. En otros países esto llega al 80% de los estudiantes", advirtió Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación, una organización no gubernamental que busca mejorar la enseñanza en el país sudamericano.

Una opinión similar expresó el profesor mexicano Marco Antonio Fernández, quien achacó los malos resultados obtenidos por su país a una combinación de factores.

"Esto se debe principalmente al tema de los docentes y al descuido que ha tenido el Estado mexicano a la hora de mejorar su capacitación continua, para así asegurar que los profesores tengan mejores elementos para hacer sus clases más efectivas y que estén acompañados de materiales educativos de calidad", le dijo Fernández a BBC Mundo

"Solo el 35% de las escuelas públicas cuentan con una computadora con acceso a internet", apuntó el investigador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey.

En cuanto a la lectura, Guatemala, Paraguay, Perú, Chile y Uruguay registraron caídas significativas respecto a la evaluación anterior.

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2. Se amplían las brechas

En México, cuya actual presidenta, Claudia Sheinbaum, es científica de formación, la tradicional brecha de género en el ámbito de las ciencias se ha ampliado.

El país norteamericano figura, junto a Kenia, entre aquellos en los que la proporción de niñas que no alcanzaron el nivel de competencia 2 supera a la proporción de niños por un margen que oscila entre 6 y 10 puntos porcentuales.

En matemáticas, los varones también obtuvieron mejores puntajes que las niñas (16). Sin embargo, en lectura, ellas se impusieron por 12 puntos (414 frente a 402).

Un panorama similar se registró en otros países de la región, como Colombia, donde las niñas volvieron a superar a los niños en lectura por 16 puntos. No obstante, los niños obtuvieron mejores calificaciones en ciencias y, sobre todo, en matemáticas, donde la diferencia a su favor fue de 14 puntos.

¿Por qué ocurre esto? "Sin duda alguna hay una cuestión de roles", aseguró a BBC Mundo Rodrigo Castañeda Valle, analista de Políticas Públicas de la OCDE.

"Son modelos que se transmiten socialmente y efectivamente, los niños generalmente son empujados hacia las carreras más científicas e ingenierías, mientras que las niñas lo son hacia las artes", agregó.

Pero no solo el género afecta el desempeño académico, sino también el origen socioeconómico. En Colombia, por ejemplo, los estudiantes provenientes de familias con mayores recursos superaron a los más desfavorecidos por 93 puntos en la prueba de ciencias, una brecha equivalente a la observada entre los países con mejores y peores resultados en esa misma área.

Asimismo, en ciencias y lectura, solo el 1% de los estudiantes colombianos se ubicó en los niveles 5 o 6 (los más elevados), comparado con el 7 % y el 6 %, respectivamente, en el promedio de la organización.

En matemáticas, la proporción fue prácticamente nula, mientras que en la OCDE llegó al 8%.

"En Colombia existe una especie de apartheid educativo", le dijo a BBC Mundo Alejandro Gaviria Uribe, quien fue ministro de Educación durante los primeros meses del gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).

"Las elites del país saben que no necesitan de una educación pública de buena calidad porque tienen colegios privados buenos como alternativa", apuntó.

Getty Images Según el estudio PISA, en México se amplió la brecha entre los resultados obtenidos por niños y niñas.

3. Cada vez hay más estudiantes

Pero el informe PISA no solo contiene resultados negativos sobre la región. También destaca como un aspecto positivo que, durante los últimos años, países como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Perú y México hayan continuado ampliando la cobertura de la educación secundaria sin que ello haya provocado caídas drásticas en el rendimiento académico.

"La proporción de estudiantes que tienen un desempeño académico bajo se ha mantenido, a pesar de que son sistemas en expansión, es decir, que hay más y más jóvenes que antes no estaban en el sistema educativo y que generalmente tienen enormes lagunas educativas", afirmó Castañeda.

No obstante, otros expertos consultados creen que la masificación educativa no ha venido acompañada de calidad.

"Colombia, particularmente, ha mejorado el acceso en educación en todos los niveles. Es muy raro en alguno de los 1.100 municipios que tiene el país no haya posibilidad de cupo escolar, pero se nos ha olvidado la calidad educativa", le dijo a BBC Mundo la educadora Edna Bonilla.

"Si no mejoramos la calidad y la permanencia escolar, no hacemos nada", agregó la excandidata a la vicepresidencia de Colombia y exsecretaria de Educación en la ciudad de Bogotá.

"Hoy los chicos y chicas se aburren en el colegio, sobre todo en los grados décimo y undécimo, que corresponden a la educación media, y no contamos con estrategias sólidas para combatir la deserción", añadió la experta.

En similares términos se pronunció el exministro Gaviria, quien explicó qué significa que la región esté 93 puntos por debajo del promedio en matemáticas, 83 en ciencias y 72 en lectura.

"Cada 20 puntos son un año de educación, por lo que aquí es como si tuviéramos cuatro años menos de educación", alertó.

Frente a esta realidad, desde la OCDE admitieron que hay redoblar los esfuerzos por elevar las competencias adquiridas en las aulas.

"Muchos jóvenes saben ciencia, pero todavía no la usan en su vida cotidiana. No utilizan, por ejemplo, sus nociones de electricidad para saber si ciertos materiales conducen a electricidad o no (…) ese es el reto", ilustró.

AFP via Getty Images La OCDE destacó que la matrícula escolar ha seguido creciendo de forma constante en varios países de América Latina durante los últimos años.

4. La escuela, bien valorada

Aunque la región sigue estando por debajo del promedio de los países de la OCDE en matemáticas, ciencias y lectura, y aquellos países que venían mostrando avances, como Perú y Chile, han retrocedido, el informe arroja algo de esperanza.

"Tenemos muchos estudiantes que tienen muchas actitudes positivas hacia el aprendizaje", aseveró Castañeda.

De acuerdo con los resultados del estudio, el número de estudiantes de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, México y Perú que afirmó sentir curiosidad por aprender cosas nuevas estaba por encima del promedio de la OCDE (73%), al igual que el de quienes aseguraron perseverar en el momento de cumplir una asignación o resolver un problema.

Y, como lo si lo anterior no fuera suficiente, en la casi la totalidad de los países de la región evaluados el número de quienes consideran que es "una perdida de tiempo" estar en un salón de clases está por debajo del 24%, que es el promedio de la OCDE.

"Hay un alto valor en la escuela. Ir a la escuela a aprender tiene todavía un valor importante en América Latina", resaltó Castañeda.

5. Sin respuesta frente a la IA

Las pruebas PISA también abordaron el tema de las nuevas tecnologías, en particular el uso de teléfonos celulares, tabletas y otros dispositivos, así como el empleo de herramientas de inteligencia artificial (IA) por parte de los estudiantes.

Si bien los resultados revelan que las nuevas tecnologías pueden ayudar en el proceso de aprendizaje, también apuntan a que lo pueden perjudicar, en especial en el caso de aquellos estudiantes que "usan IA para tareas escolares específicas, como resumir textos, redactar o investigar", los cuales "obtienen puntuaciones más bajas en ciencias que los que no la usan".

En Colombia, Perú, Uruguay y Argentina, por ejemplo, más de la mitad de los estudiantes usa la IAl para hacer sus tareas.. Además, entre el 36% y el 57% de los alumnos reconoce que los celulares y otros dispositivos les distraen en clase, se lee en el reporte.

¿Cómo conseguir que la tecnología solamente impulse el aprendizaje? "Esa es una de las preguntas más pertinentes hoy y los datos de PISA nos hablan de este desafío, pero no nos dan la respuesta todavía", agregó Castañeda.

Evaristo Sa / AFP via Getty Images El uso de teléfonos celulares en las aulas se ha convertido en una fuente de distracción para muchos estudiantes en América Latina, lo que ha llevado a expertos a pedir una regulación más estricta.

Sin embargo, los expertos consultados por BBC Mundo ofrecieron algunas recomendaciones.

"Yo, particularmente, creo que estamos en mora con hacer una muy buena regulación sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas, sobre el acceso a redes sociales en menores de 16 años y en general, el uso de la inteligencia artificial", afirmó Bonilla.

"La discusión educativa ya no puede ser si la inteligencia artificial sí o no. Tenemos que enseñar a utilizarla críticamente, sin sustituir la capacidad de leer, de escribir, de razonar y sobre todo, de resolver problemas", apuntó.

En similares términos se pronunció Gaviria. "El informe deja en claro que quienes no usan la IA se están perdiendo algo y quienes recurren a ella para todo están viendo afectado su aprendizaje. Hay que buscar un punto medio".

FUENTE: BBC