4 vacaciones al año: los jubilados que deciden gastarse su dinero en lugar de dejárselo en herencia a sus hijos

Felizmente jubilada, Sarah Moorhouse está usando su pensión privada "para viajar y hacer cosas agradables cuando quiere".

Mientras otros jubilados con una pensión mensual decente quizá escojan ahorrar y dejarles una herencia a sus hijos, Sarah, de 64 años, y su marido, Geoff, prefieren gastar su dinero viviendo la vida al máximo.

"Nos encanta ir a Escocia", dice Sarah, una administradora de escuela jubilada.

"Estuvimos en Cambridgeshire, que nos pareció precioso. Vamos a menudo a una casa rural en el Distrito de los Lagos, y estamos planeando ir a Norfolk".

La pareja se va de vacaciones cuatro o cinco veces al año, gastando cientos de dólares cada vez que lo hace porque, en opinión de Sarah, "solo se tiene una oportunidad de vivir".

Hace poco vendieron su descapotable clásico Sunbeam Alpine, pero solo para reemplazarlo por uno más moderno y deportivo de dos plazas, un Mazda MX-5.

"Tengo una edad en la que asisto a los funerales de amigos y conocidos, y creo que simplemente hay que vivir la vida y disfrutarla mientras se pueda, porque es un bien muy preciado", sostiene.

Getty Images La pareja dice que cambió su Alpine Sunbeam por un auto más moderno, un Mazda MX-5 (foto de archivo).

Sarah y Geoff forman parte de un fenómeno global en las finanzas personales que consiste en gastarse la herencia, en lugar de dar por hecho que los bienes han de transmitirse a la siguiente generación.

Según un informe de marzo de la compañía de pensiones Standard Life, uno de cada siete padres británicos con hijos de todas las edades (15%) planea priorizar disfrutar de su dinero en su jubilación por encima de dejar una herencia.

En EE.UU., el número de personas que esperaban recibir una herencia de sus padres se redujo al 20% el año pasado, frente al 25% previsto para 2024, según un estudio de la empresa de servicios financieros Northwestern Mutual.

Es descabellado esperar una herencia

Getty Images Cada vez hay más personas que dicen que no esperan recibir una herencia en países como EE.UU. y Reino Unido.

Sarah y Geoff tienen dos hijas adultas. Una de ellas, Poppy, le contó a la BBC que está encantada de que sus padres salgan y se diviertan.

Rechaza rotundamente la idea de que ella y su hermana deban esperar una herencia.

"Para mí eso es una locura. Ni siquiera se me pasó por la cabeza que recibiría dinero cuando mis padres fallecieran. Prefiero mil veces que hagan lo que quieran".

Mike Ambery, director de jubilación y ahorros de Standard Life, cree que el auge de esta tendencia en Reino Unido se debe a la desaparición de los planes de pensiones basados en el salario final, que garantizan pagos mensuales durante toda la vida del jubilado.

En cambio, cada vez más personas en Reino Unido cuentan con planes de pensiones de aportación definida, que pueden agotarse.

Ambery cree que es más fácil ser generoso con una herencia si se sabe que los ingresos de la jubilación durarán el tiempo que se necesiten.

También dice que los jubilados simplemente desean disfrutar después de una vida de trabajo.

"Se trata simplemente de darse un pequeño capricho para disfrutar de la vida. Seamos realistas, la vida laboral puede ser muy dura para algunas personas".

Por supuesto, no todos los jubilados gozan de una buena situación económica.

En Reino Unido, el 16% de la población pensionada viven en situación de pobreza, según la organización benéfica Joseph Rowntree Foundation.

La cifra para EE.UU. es del 15,4%, según muestran datos publicados recientemente.

Pero, al mismo tiempo, según el grupo de expertos Institute for Fiscal Studies, los pensionados en Reino Unido han visto cómo sus ingresos disponibles -excluídos los gastos de vivienda- han aumentado más durante las últimas tres décadas que los de las personas que no son pensionadas.

Getty Images Para muchos, la pensión se está convirtiendo en una manera de disfrutar la vida después de una larga carrera laboral.

Según cifras oficiales, alrededor del 69% de los jubilados en Reino Unido tienen una pensión privada además de la estatal. En EE.UU., esa cifra es del 56%.

"Me lo estoy gastando todo"

Karen Green, de 60 años, dice que fue muy sincera con sus hijos.

"He sido bastante explícita al decirles que es poco probable que les deje una herencia, porque preveo que me lo voy a gastar todo".

Karen Green Karen Green les ha advertido a sus hijos que es posible que no quede dinero para que hereden.

Originaria de Berkshire, Karen ha vivido en la Provenza, en el sur de Francia, durante los últimos 11 años y gasta más de US$13.000 al año en vacaciones.

"Este año voy a un retiro de yoga. Hice uno en marzo en Marruecos", cuenta. "Después, entre octubre y noviembre, me voy a Vietnam y Laos a hacer un pequeño viaje".

Se describe a sí misma como semijubilada, complementando su pensión privada con algunos trabajos de consultoría empresarial, el empleo al que se dedicaba a tiempo completo.

En cuanto a sus ingresos mensuales, dice que también son los mismos que cuando trabajaba jornada completa.

Además de su pensión y los ingresos de su trabajo extra, el 40% de sus fondos le llega por el alquiler de una propiedad.

Pero Karen insiste en que no es una "derrochadora" y que le gusta "conseguir una buena oferta".

Igual que Sarah Moorhouse, no recibirá la pensión estatal británica hasta que tenga 67 años.

Actualmente, esta pensión estándar es de US$16.700 al año para las personas que alcanzaron la edad de jubilación estatal después de abril de 2016, pero está previsto que aumente el próximo año.

En contraste, en EE.UU. los jubilados reciben pagos estatales conocidos como prestaciones de jubilación de la seguridad social.

La cantidad máxima anual a partir de la edad de jubilación completa, que es de 67 años, es de US$49.824.

Sin embargo, a partir de los 62 años, se puede optar por recibir una prestación menor.

Getty Images Padres e hijos en Reino Unido están siendo más sinceros con respecto a lo que pueden esperar en el futuro frente a las finanzas.

Matthew Loveless, vicepresidente de Northwestern Mutual, con sede en Ohio, asegura que los jubilados tienen que ser sinceros con sus hijos adultos, algunos de los cuales podrían estar esperando una herencia de la que pretenden depender.

De vuelta en Yorkshire, Sarah dice que, a pesar de los gastos, tiene toda la intención de dejarles algo a sus hijos.

Mientras tanto, está planeando sus próximas vacaciones. "He trabajado duro toda mi vida y creo que merezco tener algo de tiempo libre y poder hacer cosas agradables".

Información adicional de Miguel Roca-Terry.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC