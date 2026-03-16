4 guiños a la actualidad de EE.UU. en "Una batalla tras otra", la gran triunfadora de los Oscar 2026

Técnicamente brillante, con actuaciones estelares y una cinematografía impecable, One Battle After Another ("Una batalla tras otra") se alzó este domingo como la gran triunfadora de los Oscar 2026.

Además de ser reconocida como mejor película, cosechó otros cinco premios en la 98ª edición de los galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

Los críticos de la BBC ya la habían tildado de "obra maestra" y "asombrosamente actual"; Michelle Goldberg la describió en The New York Times como el "antídoto artístico contra el fascismo"; mientras en NPR, la radio pública de Estados Unidos, Justin Chang la llamó "profética y política".

Y es que, aunque el último film del estadounidense Paul Thomas Anderson –que le hizo también ganar la estatuilla a mejor director– se estrenó en septiembre del año pasado, fue creada y rodada antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La cinta, un thriller político atravesado por un humor absurdo, tiene varias escenas que de ser puras fantasías distópicas cuando se filmaron, resultan hoy sacadas directamente de los noticieros.

1. Centros de detención y redadas masivas

"Una batalla tras otra" arranca con dos militantes de una organización clandestina llamada French'75 en una de sus misiones: la liberación de un grupo de migrantes detenidos en un campo militar en la frontera con México.

Los revolucionarios son Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), una mujer negra, con madera de líder, linaje revolucionario y fascinada por las armas, y "Ghetto" Pat Calhoun (Leonardo DiCaprio), su diligente compañero, especialista en explosivos, más cauto en sus decisiones y proclive a la duda y la excesiva planificación.

Las cámaras siguen ambos mientras irrumpen en las instalaciones, donde se observan a migrantes en unas jaulas que recuerdan, entre otras, a las de Alligator Alcatraz ("El Alcatraz de los caimanes"), el centro de detención que el gobierno de EE.UU. construyó en una zona pantanosa de Florida e inauguró el propio Trump.

Getty Images Detenidos en el Centro de Detención Krome en Florida.

En otros momentos la cinta ofrece secuencias de redadas migratorias, de individuos sacados a la fuerza de sus negocios y casas por agentes de la ley que no se identifican ni muestran órdenes de detención.

Son escenas que remiten inevitablemente a imágenes captadas por los ciudadanos en distintas ciudades estadounidenses que se han vuelto blanco de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump, quien prometió, una vez en el cargo, llevar a cabo "la mayor deportación de la historia del país".

2. Ciudades "santuario" y redes de apoyo a migrantes

Dieciséis años después de las acciones de French'75, la organización está desarticulada y sus miembros mantienen el perfil bajo.

Perfidia salió de escena –no daremos detalles de las circunstancias, para evitar spoilers– y Pat y la hija de ambos, bajo el nombre ahora de Bob y Willa Ferguson, viven en Baktan Cross, una "ciudad santuario" ficticia.

Más allá de la ficción, así se denomina a las localidades en EE.UU. con normas y políticas que limitan la colaboración de sus autoridades y agencias locales con agentes federales de inmigración.

Y desde que arrancó su segundo mandato en enero del año pasado, estas ciudades han estado en la mira del presidente Trump, pues las considera un obstáculo para sus políticas migratorias.

Ya en abril del año pasado el mandatario solicitó al Departamento de Justicia que hiciera una lista de las mismas, e instruyó a la fiscal general Pam Bondi que emprendiera acciones legales contra aquellas autoridades locales que se negaran a trabajar en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y sus agencias, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En los meses posteriores ha enviado a algunas de estas ciudades -como Chicago, Los Ángeles o más recientemente Mineápolis- a cientos de agentes federales, convirtiéndolas en epicentros de redadas masivas.

Getty Images "Una batalla tras otra" hace referencia a las ciudades "santuario".

En "Una batalla tras otra", Baktan Cross también se vuelve el blanco de uno de esos operativos, ordenados por el villano de la cinta, el malvado pero desventurado coronel Steven Lockjaw.

Valiéndose de todo, desde su andar tenso hasta su corte de pelo y una batería de tics y muecas, el veterano actor Sean Penn se transforma en este grotesco personaje en un papel que le ha valido el Oscar a mejor actor de reparto.

Por ese premio competía también Benicio del Toro, quien en "Una batalla tras otra" da vida a Sergio "Sensei" St Carlos, el maestro de karate de Willa.

Siempre calmado, Sensei lidera asimismo una red de apoyo a inmigrantes indocumentados.

Y aprovechando que las calles están tomadas por cientos de manifestantes que rechazan las redadas –una imagen que se ha repetido en varias ciudades estadounidenses–, ayuda a familias enteras a huir a través de puertas escondidas y túneles, y a tomar refugio en una iglesia.

Las escenas remiten a las redes ciudadanas que se han visto en acción en distintos puntos del país, en forma de voluntarios que advierten de la presencia de patrullas del ICE en los barrios, quienes se organizan para llevar comida a quienes no salen de casa por temor a ser detenido, ofrecerles asistencia sanitaria o para acompañar a sus hijos a la escuela.

3. Supremacismo blanco

La película postula una camarilla nacionalista blanca en los niveles más altos del establishment estadounidense, a la que se bautiza, con sorna, los "Aventureros de la Navidad".

"Nuestra meta y tu meta es la misma", le dice un miembro al coronel Lockjaw, quien aspira a unirse a ellos. "Encontrar lunáticos peligrosos, detractores y basura punk y detenerlos. No más lunáticos", agrega, en una retórica que recuerda a la de Trump.

La estrategia de comunicación del gobierno de EE.UU. en las redes sociales ha estado bajo escrutinio en varias ocasiones, precisamente por mensajes e imágenes que varios expertos han vinculado con el imaginario del supremacismo blanco, algo que representantes de la administración han rechazado.

Uno de estos mensajes fue un anuncio de reclutamiento para el ICE compartido en la cuentas de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, junto al mensaje We'll have our home again ("Recuperaremos nuestro hogar").

Ese es también el título de una canción, escrita por miembros de una denominada "orden fraternal problanca" que ha sido adoptada por los Proud Boys y otros grupos nacionalistas blancos.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, le dijo a The New York Times que si dicha publicación de reclutamiento del ICE fuera realmente sobre la canción, "sería un problema" y "moralmente repugnante". Pero subrayó que la publicación no tenía relación con el himno supremacista blanco.

"Hay muchas referencias a esas palabras en libros y poemas", dijo la funcionaria, según el medio estadounidense.

https://twitter.com/WhiteHouse/status/2011476301060702329

Otro de los mensajes en el centro de la polémica incluye la imagen de dos equipos de trineos groenlandeses, cada uno con tres huskies, apuntando en direcciones opuestas. Por un lado, una escena serena con las columnas blancas de la Casa Blanca y el jardín sur; por el otro, un paisaje tempestuoso con la Gran Muralla china y la plaza Roja de Moscú.

Acompañando la ilustración, la cuenta oficial de la Casa Blanca añadía una sola pregunta: Which way, Greenland man? ("¿Hacia dónde, hombre de Groenlandia?").

El mensaje podría interpretarse como una alusión a la presión reiterada de Donald Trump para que Groenlandia —territorio semiautónomo bajo soberanía danesa— pase a formar parte de EE.UU.

Sin embargo, según Heidi Beirich, cofundadora del Global Project Against Hate and Extremism y una de las voces más reconocidas en el seguimiento del neonazismo norteamericano, el lenguaje utilizado tiene otra carga ideológica.

"Este es un concepto clave dentro de la subcultura neonazi y supremacista blanca", le explicó la especialista a The Guardian. Según Beirich, la expresión Western man es un código habitual para referirse al "hombre blanco" y el mensaje conecta directamente con Which Way Western Man, un libro publicado en 1978 que continúa siendo una lectura de referencia en la extrema derecha norteamericana.

En unas declaraciones a Politico, una portavoz de la Casa Blanca tachó los comentarios sobre dichas publicaciones en redes sociales de "una línea de ataque que aburre y cansa".

"Llamar 'propaganda nazi' a todo lo que no te gusta es cansado", le dijo a ese mismo medio un vocero del Departamento de Seguridad Nacional.

"El DHS seguirá utilizando todas las herramientas para comunicarse con el pueblo estadounidense y para mantenerlo informado sobre nuestro histórico esfuerzo por hacer que Estados Unidos sea seguro de nuevo".

4. "Terrorismo doméstico"

Para el guion de su película, Anderson se inspiró libremente en Vineland de Thomas Pynchon, una novela que presenta a antiguos hippies y militantes de los años 60 a la deriva en los Estados Unidos de Ronald Reagan.

Sin embargo, el estadounidense sitúa su trama en torno a la organización French '75 en una suerte de presente.

El grupo revolucionario no solo libera a inmigrantes indocumentados de los centros de detención, coloca bombas y asalta bancos.

Aunque la cinta no celebra las acciones de la organización – el personaje de Perfidia encarna las luces y sombras de los movimientos revolucionarios–, que su estreno tuviera lugar apenas unos días después de la muerte por un disparo del activista conservador Charlie Kirk le hizo cosechar críticas en los sectores conservadores.

"Anderson provoca intencionalmente la sed de sangre de sus compañeros progresistas," escribió el crítico de cine Armond White en National Review, llamando a la película "la película más irresponsable del año".

Mientras, Peter Gietl escribió en The Blaze que es una "pieza insidiosa de propaganda que habla de la depravación de la izquierda".

Warner Bros Pictures Teyana Taylor interpreta a Perfidia Beverly Hill en "Una batalla tras otra".

Sea como fuere, unos y otros parecen coincidir en que "Una batalla tras otra" es la película más política del director estadounidense.

Para Missy Molloy, profesora de Cine en la Universidad de Wellington Victoria, su componente político es, sin embargo, "ligero y demasiado dependiente del espectáculo".

"Mostrar a personas de color en jaulas entre escenas que repiten los ya conocidos dramas de héroes y villanos no es revolucionario", escribe en un artículo para The Conversation. "No inspira a los espectadores a imaginar una sociedad que funcione de manera diferente a esta".

Este domingo, al recibir uno de los seis Oscars que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EE.UU. le otorgó a su filme, Anderson aprovechó para lanzar un mensaje a sus hijos y a la generación a la que pertenecen, y abrir con ello la puerta a la esperanza.

"Esta película la he hecho para decirles a mis hijos que siento mucho este desastre de mundo que les hemos dejado y también para animarlos a que sean una generación que aporte algo de sentido común y de decencia".

BBC

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FUENTE: BBC