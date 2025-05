Estados Unidos: Joe Biden habló del triunfo de Donald Trump y rechazó tener "problemas cognitivos"

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden ha admitido su "parte de responsabilidad" en la victoria de Donald Trump en las presidenciales del pasado mes de noviembre, a las que no se presentó como candidato demócrata, pero ha rechazado que su paso al margen se debiera a problemas "cognitivos". En una entrevista con la cadena de televisión ABC, ha resaltado que el regreso de Trump a la Casa Blanca podría haberse evitado si él "hubiera seguido en la carrera electoral" en vez de la que fuera su vicepresidenta, Kamala Harris, que no logró superar al magnate neoyorquino.

"Yo estaba a cargo y él ganó, así que asumo mi responsabilidad", ha aseverado, al tiempo que ha achacado la derrota, en gran medida, a la preocupación del electorado por cuestiones como la seguridad en la frontera y el aumento del costo de vida en Estados Unidos bajo su mandato. Sobre los supuestos problemas cognitivos sufridos durante la campaña ha afirmado que "no hay nada que sostenga" esta hipótesis. No obstante, ha criticado las medidas adoptadas por la Casa Blanca durante los primeros 100 días de mandato de Trump y ha asegurado que han sido "los peores" de la historia del país para un presidente. En este sentido, ha afirmado que la derrota de Harris le supuso una "decepción" pero no una "sorpresa".

Así, ha lamentado que el "sexismo" jugó una mala pasada a la que fuera su compañera de fórmula en el pasado y ha aseverado que la derrota del Partido Demócrata también se ajusta a una "tendencia global". "Piensa en las democracias liberales de toda América o todo el mundo. Creo que estamos subestimando el impacto negativo de la pandemia sobre la gente, sus actitudes, su optimismo y muchas otras cosas", ha dicho.

Además, ha recordado que su Administración tuvo que "lidiar" con varios asuntos que quedaron abiertos tras el primer mandato de Trump: el asalto al Capitolio, la pandemia de coronavirus y "otros desafíos". "Nos pusimos a trabajar y dio resultados", ha recalcado Biden, cuyo partido se encuentra analizando sus posibilidades electorales de cara al futuro.

Biden hace ahora balances de su gestión. Foto: EFE

El expresidente ha matizado que está tratando de cómo actuar para ser "más útil y coherente" en relación con su "pasado político". En relación con el futuro de Harris -cuyo nombre figura como uno de los favoritos para presentarse a las elecciones a gobernador de California-, ha aventurado que "tiene que tomar una decisión difícil". "De todas formas, tenemos muy buenos candidatos. No soy pesimista", ha zanjado.

Dpa.