Qué actividades no se pueden realizar en el Vaticano mientras dura el Cónclave

Cada año, millones de personas viajan a Roma, la ciudad eterna, con el deseo de cumplir el sueño de conocer la capital italiana con todos sus atractivos históricos, culturales y arquitectónicos, desde las ruinas antiguas del Imperio Romano hasta la Ciudad del Vaticano.

Tanto fieles de la fe católica como no creyentes suelen visitar cada uno de los espacios de la Ciudad del Vaticano debido al valor cultural e histórico que tienen. Además de ser la sede central de la Iglesia Católica en el mundo, dentro del Vaticano se encuentran espacios como la Basílica de San Pedro, los Museos Vaticanos y la Capilla Sixtina, construcciones emblemáticas que millones de turistas eligen visitar.

En cualquier momento del año, estos espacios pueden ser visitados adquiriendo una entrada en los sitios oficiales. Aun así, existen excepciones y, el Cónclave que actualmente se está llevando a cabo dentro del Vaticano es, precisamente, una de ellas.

La Capilla Sixtina se cierra al público para la realización del Cónclave. Foto: EFE

¿Qué cosas se pueden y no se pueden realizar en el Vaticano durante el Cónclave?

Este miércoles 7 de mayo comenzó el Cónclave en el que 133 cardenales deberán votar por el pontífice sucesor de Francisco I. La junta de los purpurados se realiza, desde hace siglos, en la Capilla Sixtina, en total aislamiento con el exterior. Precisamente, debido a la elección del nuevo Papa, la capilla del Palacio Apostólico que es conocida por estar decorada con los frescos de Miguel Ángel, permanece cerrada al público hasta el final del Cónclave, desde el 28 de abril.

Eso no es todo. Desde la madrugada del miércoles, il Comune di Roma activó un perímetro de seguridad reforzado alrededor del Vaticano. De acuerdo con los medios locales, las áreas comprendidas entre Via della Conciliazione, Via di Porta Angelica y Piazza del Sant’Uffizio están sujetas a controles de acceso. Se ha establecido un sistema de doble filtro: uno en los puntos de prefiltrado y otro más estricto bajo las columnatas de la Plaza de San Pedro.

Además de la Capilla Sixtina, también se suspendieron temporalmente las visitas a los Jardines Vaticanos y a la Necrópolis de la Vía Triumphalis.

Mientras se desarrolla el Cónclave, los cardenales residen durante el cónclave en la Casa Santa Marta, un edificio ubicado en el interior del Vaticano. Cada día, son trasladados hacia la Capilla Sixtina para participar en las votaciones.

Fuera del Vaticano, el resto de Roma mantiene su actividad habitual. Lugares emblemáticos como el Coliseo, la Fontana di Trevi, el Panteón, la Plaza Navona y el Foro Romano continúan recibiendo turistas sin restricciones. A su vez, varios museos y parroquias de menor afluencia han inaugurado exposiciones especiales sobre la historia de los cónclaves y el papado.