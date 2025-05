Cómo un contrabandista engañó a un grupo de migrantes para que se unieran a una peligrosa travesía de África a Europa en la que murieron 50 personas

Reha Kansara, Shruti Menon y Mohammad Zubair Khan*

Música rap punjabi suena de fondo en un video que muestra a tres hombres en un restaurante junto a la playa en Nuakchot, la capital de Mauritania. Uno tras otro, sonríen a la cámara antes de girarse casualmente para hablar y reír juntos.

Está claro que los tres son amigos. Dos de ellos, Sufian Ali y Atif Shahzad, son primos originarios de una zona rural de Pakistán.

Pero es el tercer hombre, en particular, quien domina la conversación. Es Fadi Gujjar, un traficante de personas.

El video -publicado en la cuenta de TikTok de Gujjar- es uno de los más de 450 clips analizados por BBC Verify que revelan pistas sobre sus actividades y su estrecha relación con los otros dos hombres.

Un mes después de que este video se publicara en línea, Ali y Shahzad estaban muertos: habían sido golpeados hasta morir en el viaje en barco que Gujjar les vendió, prometiéndoles una ruta segura hacia Europa.

Mientras tanto, Gujjar se encontraba huyendo, buscado por la Agencia Federal de Investigación (FIA) de Pakistán por su papel en la tragedia.

Cuando BBC Verify lo contactó a través de un número de teléfono obtenido de sobrevivientes, Gujjar dijo repetidamente, en una serie de notas de voz, que su nombre había sido "mal utilizado" por los sobrevivientes en relación con el desastre, y que dejaba todo en manos de Alá.

Fadi, el contrabandista nómada

Fadi Gujjar es de Jaurah, en la región pakistaní de Punjab. A sus 30 años, su verdadero nombre es Khawar Hassan, aunque también se hace llamar Bishi Gujjar.

Los contrabandistas pakistaníes sobre los que la BBC ha informado en otras ocasiones tienden a anunciar con jactancia las rutas ilegales a Europa en Internet.

Pero Gujjar es cuidadoso. Su presencia en Internet se limita a videos muy editados de sus viajes y casi todos los clientes identificados por BBC Verify son locales de Jaurah. La publicidad de sus servicios parece propagarse de boca en boca. Fadi Gujjar prometió a un grupo de migrantes una ruta segura hacia Europa. Foto: TikTok/Fadi Gujjar

Su ubicación actual en Facebook está situada en Estambul, Turquía, un oasis donde los contrabandistas pueden hacer dinero fácil. Videos publicados en TikTok lo ubican en la ciudad desde julio de 2022, mostrando al contrabandista frente a la emblemática Hagia Sophia (Santa Sofía) y un supermercado pakistaní.

Destaca otro lugar: Mauritania, en la costa atlántica de África Occidental, el centro neurálgico de su operación y el lugar desde el que la embarcación de migrantes inició su peligroso viaje.

Desde 2023, la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés) sostiene que Mauritania se ha convertido en un centro de tráfico de personas, estimulada por la represión de otras rutas.

La ruta es mortífera. Los datos de la IOM muestran que 170 personas -incluidos 14 niños- han muerto o desaparecido en ella en lo que va de año.

Muchos pakistaníes que buscan oportunidades económicas en Europa están dispuestos a correr el riesgo. Los migrantes que ya viven en el continente glorifican en Internet la vida allí. De ello se aprovechan contrabandistas como Gujjar, cuyo lucrativo negocio se nutre de las aspiraciones de la gente.

Estos migrantes hacen una apuesta, utilizando los ahorros de sus familias o vendiendo todo para emprender el viaje. Los supervivientes con los que hemos hablado dicen haber pagado a Gujjar una media de US$13.000.

No hay vuelos directos de Pakistán a Mauritania, por lo que algunos de los migrantes transitaron por Etiopía o Medio Oriente. Desde allí, casi todos pasaron a Senegal, antes de cruzar a Mauritania, por carretera o en un corto viaje en barco por el río Senegal.

El historial de viajes de Gujjar -obtenido por BBC Verify a través de una fuente- mostraba que el contrabandista siguió una ruta similar, entrando en el aeropuerto de Dakar, en Senegal, en dos ocasiones en 2024.

Varios videos lo sitúan también en la capital mauritana, Nuakchot, en octubre de 2024, aunque la fecha de carga podría diferir de la fecha en que fueron grabados.

Otros videos, publicados en TikTok por Ali y Shahzad, sitúan a Gujjar en Mauritania en agosto de 2024. Se ve al trío en las azoteas de los edificios color arena de Nuakchot y en restaurantes de la ciudad, un lujo que otros inmigrantes no podrían permitirse. Fadi Gujjar (a la derecha), Sufian Ali y Atif Shahzad estaban muy unidos, y en las redes sociales se les veía juntos en Mauritania. Foto: TikTok/Fadi Gujjar

Videos de sus cuentas revelan que los hombres eran cercanos y provenían del mismo pueblo.

Su tío, Ahsan Shahzad Chaudhry, confirmó a BBC Verify que su sobrino Sufian Ali era amigo de Gujjar.

Promesas incumplidas

Un sobreviviente llamado Uzair Bhat dijo que Gujjar le prometió falsamente rutas seguras y legales a Europa. Envió a BBC Verify pruebas de fondos transferidos a una cuenta bancaria con el nombre real de Gujjar, Khawar Hassan.

Pero cuando Uzair llegó a Mauritania, el contrabandista dio marcha atrás.

"Dijo que ir en avión no funcionaría desde aquí. Te enviaré en un barco grande", recuerda Uzair. "Por favor, coopera, tu visado (para Europa) no saldrá adelante".

Eventualmente Uzair cedió.

Tal como Ali, Shahzad y Uzai, BBC Verify identificó a otros dos migrantes que compraron viajes a Gujjar.

Cuando llegaron a Nouakchott dijeron que fueron ubicados en "casas seguras", un término utilizado para los edificios escondidos en oscuros callejones donde los traficantes retienen ilegalmente a los inmigrantes.

Una persona que usó a otro agente dijo que él también se quedó en esas "casas seguras" adminsitradas por Gujjar.

BBC Verify confirmó la ubicación de una de ellas en un área cercana al puerto de Nouakchott, la que -según los sobrevivientes- Gujjar visitaba ocasionalmente.

La travesía en bote

Los sobrevivientes con los que ha hablado la BBC dijeron que partieron de Nuakchot en un pequeño bote pesquero en la madrugada del 2 de enero. La mayoría de los que iban a bordo compraron el pasaje a contrabandistas en sus ciudades natales de Pakistán.

Pero el viaje de tres días se convirtió en una mortal travesía de dos semanas a la deriva en el mar.

Uzair relató que desde el día en que salieron de puerto los migrantes "no paraban de sacar agua de la embarcación". Otro hombre, Bilalwal Iqbal, recordó que los pasajeros pronto empezaron a "beber agua de mar y, tras beberla, la gente deliraba".

Según los supervivientes, la tripulación de a bordo -africanos occidentales contratados por los contrabandistas- privaba a los migrantes paquistaníes de comida y agua, y los golpeaba a diario.

"Intenté tomar una de sus botellas de agua, entonces ellos me pegaron en la cabeza con una soga y el impacto me hizo caer de espaldas", declaró Iqbal a la BBC. "Luego me golpearon los pulgares con un martillo. Todavía tengo esas heridas".

Sufian Ali y Atif Shahzad murieron tras ser golpeados hasta la muerte por la tripulación, según declaró su tío. Los supervivientes le informaron de las circunstancias de sus muertes.

Otros murieron de inanición, deshidratación e hipotermia.

Los que seguían vivos, incluida la tripulación, se habían rendido hasta que vieron aparecer un barco pesquero mucho más grande. Uzair Bhat saltó al océano y nadó hacia la embarcación en busca de ayuda.

Los guardacostas dieron instrucciones al buque para que llevara la embarcación de migrantes al puerto de Dakhla, a 60 millas de distancia. Según la OIM, se encontraron 15 cadáveres a bordo, mientras que 35 personas siguen desaparecidas en el mar y se presume que han muerto.

Las autoridades pakistaníes han señalado a Gujjar como uno de los 10 contrabandistas involucrados en la tragedia. Algunos de ellos han sido arrestados, pero no Gujjar. Una imagen del bote donde varios migrantes murieron de inanición, deshidratación e hipotermia. Foto: Redes sociales

BBC Verify ha geolocalizado sus últimas publicaciones en TikTok en Bakú (Azerbaiyán), aunque no podemos asegurar que siga allí.

Desde que se conoció la noticia del rescate, su madre y uno de sus hermanos han sido detenidos en Pakistán, acusados de recaudar dinero -en nombre de Gujjar- de personas que compraban rutas a Europa.

BBC Verify también ha visto seis informes policiales presentados en Punjab por las familias de los que viajaban en el barco. Alegan que Gujjar cobró US$75.000 por su papel en el desastre de enero. Según los informes policiales, tres personas pagaron la totalidad del precio, mientras que las tres restantes solo pagaron un depósito.

Creemos que Gujjar seguía facilitando viajes a Europa tras la catástrofe del barco en enero.

En marzo, un reportero encubierto de la BBC se puso en contacto con él utilizando un número de teléfono obtenido de los supervivientes. Gujjar dijo que "conocía a alguien" que le ayudaría a organizar un viaje, pero no se ofreció directamente a participar.

*Información adicional de Dilay Yalçin, Javed Sumroo y Joshua Cheetham.