Dio a luz a su bebé en plena calle porque un taxi no quiso llevarla al hospital

En Valladolid, España, ocurrió una indignante historia que recorrió el mundo. Una mujer comenzó con fuertes contracciones mientras salía de un centro comercial y, como no podía caminar, pidió un taxi para que la lleve al hospital. Pero el chofer le dijo que no y la mamá terminó pariendo en la calle.

Ana María Devoz es colombiana y había salido del cine con su marido. Al salir, empezó con el trabajo de parto. Cuando vino el auto que habían pedido, fueron cautos. “Incluso mi mujer puso una toalla en la parte trasera del taxi para tratar de no manchar nada e intentar llegar al hospital, y ella se montó pensando que nos llevarían lo antes posible”, relató el flamante papá.

En diálogo con El Norte de Castilla, Nelson Salcedo mencionó que el chofer, “cuando vio la situación, solo repetía 'que no' 'que no' 'que no'”, y no los llevó. Tal era el dolor de la mujer, que se tiró en medio del cruce peatonal.

Los vecinos se acercaron a ayudarla y le dieron una mano: “Un joven llamó a emergencias y otro se quedó conmigo y al poco nos ayudaron, la Policía primero y la ambulancia después”. “Ella misma extrajo a su bebé con la ayuda de vecinos. Echamos una manta sobre la pequeña y se la pusimos en el pecho”, relató un agente que la asistió.

Por suerte, la historia terminó bien para Ana María y Nelson, que recibieron a Ainara, su bebé. Mientras tanto, ya identificaron al taxista y podrían abrir un caso por posible omisión de ayuda.