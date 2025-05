Histórica investigación muestra el lado oculto del Partenón para Atenea

Un equipo multidisciplinario de la Universidad de Oxford logró reconstruir el sistema de iluminación del Partenón, el célebre templo griego erigido en la Acrópolis de Atenas durante el siglo V a.C. A través de una combinación de descubrimientos arqueológicos, modelado en 3D y física óptica, el proyecto aportó nuevas evidencias sobre cómo la luz natural y artificial fue utilizada para provocar una experiencia visual y espiritual única en el interior del templo.

La investigación, que contó con el respaldo de la University College London (UCL) y el consorcio The London Arts and Humanities Partnership (LAHP), fue publicada en The Annual of the British School at Athens. Los especialistas identificaron una planificación precisa en el diseño arquitectónico: aberturas en el techo, ventanas estratégicas, estanques interiores y mármoles pulidos actuaban como elementos clave para dirigir la luz y potenciar su efecto sobre la ornamentación interna.

Uno de los aspectos centrales del trabajo fue la recreación digital de la estatua monumental de Atenea, construida en marfil y oro por el escultor Fidias en el año 438 a.C. El modelo incluyó propiedades ópticas de los materiales, lo que permitió simular el comportamiento de la luz solar al ingresar por la puerta orientada al este. Así se determinó el impacto que tenía el movimiento del sol a lo largo del día y del año sobre la figura de la diosa.

Según las simulaciones, el templo permanecía en penumbra la mayor parte del tiempo, generando un ambiente solemne. Sin embargo, durante las celebraciones de las Panateneas —realizadas cada cuatro años en honor a Atenea— ocurría un fenómeno singular: la luz del amanecer, en determinadas fechas, ingresaba de manera directa por la entrada principal y se proyectaba sobre los ropajes dorados de la estatua. Este efecto habría causado un resplandor intenso que realzaba el carácter sagrado del lugar.

"El objetivo era provocar un impacto. Al entrar en el Partenón, los ojos aún cegados por el exterior se enfrentaban a la oscuridad. Y de pronto, un haz de luz golpeaba el oro de las vestiduras de la diosa. Eso era lo que los arquitectos y Fidias quisieron lograr. Debió de ser asombroso”, sostuvo líder de la excabación Juan de Lara de la Universidad de Oxford.

El investigador destacó, además, el papel que cumplen las herramientas digitales en el desarrollo de la arqueología moderna. "Para explotar todo el potencial de los descubrimientos arqueológicos, debemos seguir integrando la tecnología y los recursos digitales como aliados esenciales en la investigación”, afirmó.

Aunque otros especialistas, como Antoine-Chrysostome Quatremère de Quincy o James Fergusson, habían sugerido teorías sobre la iluminación del templo, esta investigación ofreció por primera vez una prueba concreta de la sofisticación técnica aplicada a la manipulación de la luz como parte de la experiencia estética y espiritual dentro del Partenón.

Como parte del proyecto, el profesor de Lara desarrolla actualmente una experiencia inmersiva en realidad virtual que permitirá simular el efecto lumínico original. Esta herramienta estará disponible de forma gratuita en museos y centros educativos.