Italia define en el Senado el futuro de la ciudadanía por descendencia

Este miércoles, el Senado italiano votará el proyecto de ley que modifica el sistema de acceso a la ciudadanía por descendencia. La medida se originó en un decreto emitido por el gobierno el 28 de marzo, que introdujo un cambio clave: desde entonces, solo pueden solicitar la ciudadanía los hijos y nietos de italianos nacidos en Italia.

El decreto, que fue publicado en la Gaceta Oficial el 29 de marzo, estableció como fecha límite para los trámites válidos el 27 de marzo a las 23.59. Desde el día siguiente, los expedientes ingresados bajo el régimen anterior ya no son aceptados. Hasta ese momento, la legislación permitía la transmisión de la ciudadanía por sangre sin límite generacional, siempre que se acreditara el vínculo con un antepasado nacido en Italia.

La normativa actual tiene una vigencia provisional de 60 días. Si no es aprobada por el Parlamento antes del 28 de mayo, quedará sin efecto. Por eso, la votación de este miércoles en el Senado se considera determinante. Si el texto logra el visto bueno en la cámara alta, deberá pasar a Diputados y luego ser promulgado por el presidente. De lo contrario, el decreto perdería vigencia, lo cual generaría un retroceso legislativo que el gobierno busca evitar.

En las últimas semanas, la comisión encargada del tratamiento legislativo incorporó varias enmiendas al texto original, presentadas por distintos sectores políticos. Las modificaciones apuntan a ajustar aspectos técnicos del decreto, pero el núcleo de la reforma —la restricción a descendientes de hasta segunda generación— permanece firme. Se espera que la versión final que se apruebe este miércoles sea la que finalmente quede vigente, ya que el oficialismo no contempla nuevas revisiones en Diputados, debido a los plazos ajustados.

El Senado italiano votará el proyecto de ley este miércoles.

En paralelo, algunos especialistas en derecho constitucional italiano advierten que la norma podría ser objeto de impugnaciones por inconstitucionalidad. Argumentan que, según la interpretación vigente, una persona con ascendencia italiana es considerada ciudadana desde su nacimiento, y que el Estado solo reconoce formalmente esa condición al completarse el trámite. Desde esta perspectiva, restringir el acceso a la ciudadanía sería retroactivo y vulneraría derechos adquiridos.

En Italia, los reclamos de inconstitucionalidad no llegan directamente a la Corte Constitucional. Deben ser canalizados a través de un juez que eleva el caso. Si la Corte admite el planteo, podría declarar la nulidad de la ley. No obstante, este proceso podría extenderse en el tiempo, por lo que no representa una solución inmediata para quienes vieron restringido su acceso a la ciudadanía por la nueva normativa.