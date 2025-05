Levantaron la imputación y la orden de captura que pesaba sobre el expresidente Evo Morales

En las últimas horas, se dio a conocer el revés judicial del tribunal de Bolivia donde deja sin efecto la imputación y la orden de aprehensión contra el expresidente, Evo Morales. En este sentido, la jueza Lilian Moreno Cuéllar, favoreció al exmandatario en la causa que lo implicaba en un supuesto caso de trata y tráfico de personas.

La decisión por parte de la jueza del tribunal boliviano, responde a una acción de libertad interpuesta por la defensa de Evo Morales, al alegar que tanto la Fiscalía como el juez a cargo del proceso en Tarija vulneraron sus derechos fundamentales.

Ante la medida que tomó la jueza Cuéllar, Jorge Pérez, el abogado de Evo Morales, conferencia de prensa, explicó: "No existe imputación formal, no existe ningún mandamiento de aprehensión y se han anulado los obrados del cuaderno procesal del juez del caso". Ante los mismo, enfatizó sobre que no existe algún tipo de acto de rebeldía vigente contra el expresidente, quien gobernó 14 años ininterrumpidos, Bolivia.

A partir de la medida, se argumenta que Evo Morales, tendrá la posibilidad de salir y circular libremente por todo el territorio nacional, según lo ratificó su abogado Pérez.

Es el segundo revés judical que el exmandatario recibe. Foto: ABC

Cómo surge el caso que lo incrimina a Evo Morales

La cuasa nace a partir de darse a conocer una denuncia que ralataba una relación sexual que Evo Morales había sostenido en 2015, cuando era presidente, con una adolescente de 15 años. Esta misma derivó en el nacimiento de una niña, según consta en un certificado de nacimiento incluido en el expediente. Pese a los constantes revés judiciales el caso continúa con los proceso de investigación.

Ante este último dato, es la segunda vez que la jueza Moreno Cuéllar falla a favor de Morales. En octubre de 2024, también dejó sin efecto otra orden de aprehensión emitida por el mismo caso. En este sentido, la misma argumentó la vulneración al derecho del exmandatario a ser juzgado por su juez natural.