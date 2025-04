Y se va la segunda: Donald Trump volvió a extender el plazo para TikTok

Este viernes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó la firma de una orden ejecutiva para que la aplicación TikTok mantenga su funcionamiento en el país con una extensión de 75 días, por la que la administración Trump espera obtener más tiempo con el fin de negociar un acuerdo para poner la plataforma en manos estadounidenses.

El 19 de enero de este año, el Congreso ordenó que la aplicación se desligara de China o de lo contrario sería prohibida en los Estados Unidos por razones de seguridad nacional. No obstante, el presidente Trump actuó unilateralmente para que esta continuara. Algunas de empresas estadounidenses ofertaron para comprar una parte del sitio, pero la propietaria empresa china ByteDance insistió que TikTok no está a la venta.

Esta extensión de 75 días otorgada por Trump es la segunda vez que implementa un bloqueo de la ley de 2024 (aprobada con apoyo bipartidista en el Congreso y confirmada de forma unánime por la Corte Suprema) que prohibió la aplicación después de que venciera el plazo para que ByteDance la vendiera.

La ley contempla un respiro de 90 días, no obstante esto se da sólo en el caso de que haya un acuerdo escrito y una notificación formal al Congreso. Según con el catedrático de derecho de la Universidad de Minnesota, Alan Rozenshtein, lo que lleva adelante Trump hasta ahora viola la ley.

La aplicación china representa, para el Congreso estadounidense y la Corte, una amenaza a la seguridad nacional.

De acuerdo con Rozenshtein, la afirmación del presidente estadounidense de que retrasar la prohibición es una "extensión" no es correcta ya que “no está extendiendo nada, esto sigue siendo simplemente una declaración unilateral de no aplicación”. El profesor sostuvo que “todo lo que está haciendo es decir que no hará cumplir la ley por 75 días más, la ley sigue en vigor y las empresas todavía la están violando al proporcionar servicios a TikTok”.

“Los riesgos de seguridad nacional que plantea TikTok persisten bajo esta extensión”, disparó el académico.

Por otro lado, Trump posteó en su propia red social Truth Social que “mi gobierno ha estado trabajando muy duro en un acuerdo para salvar TikTok, y hemos logrado un avance tremendo”. Además, agregó que “el acuerdo requiere más trabajo para asegurar que se firmen todas las aprobaciones necesarias, por lo que estoy firmando una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento por 75 días adicionales”.

“Esperamos trabajar con TikTok y China para cerrar el acuerdo”, agregó el representante de los estadounidenses.

Por el lado de TikTok, el cual tiene sedes en Singapur y Los Ángeles, destacó que su prioridad es la seguridad de los usuarios, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China afirmó que el gobierno de la nación asiática nunca ha pedido ni pedirá a las empresas que “recopilen o proporcionen datos, información o inteligencia” en países extranjeros.