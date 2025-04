Adidas lanzará zapatillas de running para personas con síndrome de Down

Adidas está trabajando con Chris Nikic, conocido como la primera persona con síndrome de Down en completar un Ironman, para desarrollar y testear estas innovadoras zapatillas de running. Otras personas con esta condición también participan de las pruebas. Por esta razón, el video de la campaña se está viralizando en las redes.

En el video de lanzamiento, jóvenes con el síndrome y sus familias explican las dificultades que atraviesan para encontrar zapatos que se adapten a su pisada. Esto se debe al poco conocimiento que tiene la sociedad sobre cómo el síndrome afecta los pies ya que, quienes lo tienen, necesitan zapatos que se adapten a un talón más fino pero con más espacio entre los dedos de lo usual.

Este desarrollo da continuidad a la campaña "Adidas 321", con la que la marca patrocinó en 2023 a Nikic como primer atleta capaz de completar un Ironman -un triatlón de larga distancia-. Esta iniciativa aseguraba la colaboración con los maratones más grandes del mundo para que reservaran el dorsal "321", en referencia a la trisomía del par 21 en las personas con síndrome de Down.

Las personas con esta condición se acostumbran a que sus zapatos que les hagan doler, los lastimen y les generen problemas para caminar. Pero Adidas quiere cambiar eso: "Hay muchas, muchas necesidades alrededor del mundo en diferentes grupos de las cuales nos podemos encargar y creo que este es solo el inicio", afirmó Bjorn Gulden, CEO de Adidas.

El video viral de esta campaña

Una madre afirma en el video que es muy "antisocial" el hecho de que Jessica, su hija, no pueda encontrar zapatillas adaptada a su condición. Explica que tiene que sentarse y no participar en actividades que otras personas realizan solo porque no existe el calzado necesario para ella.