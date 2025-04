México celebra el haber "sobrevivido" en parte a los aranceles de Trump

Este jueves, el gobierno liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "sobrevivió" a los aranceles impuestos más recientemente por parte de Donald Trump. El presidente estadounidense realizó este miércoles un anuncio en el que impuso un arancel global del 10%, el cual también afecta a los países latinoamericanos y entre ellos a la Argentina, que entrará en vigor el sábado 5 de abril.

Sin embargo, Trump eximió a los productos dentro del acuerdo comercial que mantiene con México y Canadá, sus principales socios comerciales.

El secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, sostuvo en la conferencia diaria del gobierno que la incertidumbre radicaba en si el acuerdo con Estados Unidos prevalecería a pesar de la guerra comercial que mantiene Donald Trump: "La pregunta era: ¿va a sobrevivir el tratado a este nuevo orden comercial? Esa era la preocupación de la presidenta Sheinbaum, desde el principio. Pues sí, sobrevivió", sostuvo.

Tanto Sheinbaum como Ebrard festejaron la "piedad" del presidente de los Estados Unidos, no obstante todavía se mantienen los gravámenes del 25% a las áreas que no se encuentran dentro del T-MEC y otros del 25% al acero, al aluminio y los automóviles por sus partes que no son estadounidenses.

La presidenta mexicana afirmó que esta imposición global de un mínimo de 10% y tasas incluso más altas para otras regiones como China (34%) y la Unión Europea (20%), demuestran que existe una relación comercial "donde salen ganando" México, Estados Unidos y Canadá.

Donald Trump celebró los aranceles en lo que llamó "Día de la Liberación". Foto: EFE.

“Por supuesto que nosotros planteamos siempre mantener el tratado y hasta ahora, en una situación que no parecía que iba a ser así, se reconoce al T-MEC, es muy importante, y seguimos trabajando en la negociación para los otros sectores", declaró.

El "trato preferencial" brindado a México con los aranceles permitió resguardar 10 millones de puestos de trabajo mexicanos de sectores clave como el agroalimentario, electrónicos, eléctricos, químicos, vestido, calzado, farmaceútico, y maquinaria, según lo informado por Marcelo Ebrard.

¿Cómo está el diálogo entre México y la administración Trump?

De acuerdo a lo expresado por Sheinbaum, Ebrard "ha construido una muy buena relación con el secretario de Comercio" estadounidense, Howard Lutnick, por lo que continúa el diálogo con la administración Trump.

Por otro lado, Ebrard aseguró que su país buscará "las mejores condiciones" cuando llegue la revisión del T-MEC, que está programada para que ocurra en el 2026, pero diversos analistas consideran que "se adelantó" con las presiones de Trump desde ahora. No obstante, el secretario de Economía señaló que, si bien pudo haberse adelantado, lo importante es que "sobrevivió", por lo que se puede "hablar de revisarlo".