Qué pensaba el papa Francisco: sus encíclicas y exhortaciones

El papa Francisco estuvo al mando de la Iglesia Católica entre 2013 y los abril de 2025, tiempo en el que tuvo acercamientos y enfrentamientos por disputas ideológicas y de fondo religioso. Su postura, cómo suelen hacerlo los papas, quedará para la posteridad en sus escritos más importantes, como los son sus encíclicas y sus exhortaciones apostólicas.

El papado, más allá del rol político que ocupa un Sumo Pontífice, tiene también una fuerte tarea pastoral para guiar a millones de fieles de distintos lugares del mundo, con su propio bagaje cultural. Esto hace que los escritos papales no solo estén cargados de espiritualidad, sino también de cuestiones políticas, principalmente referidas tanto a la política interna de la Iglesia como a los vínculos con otros credos y la política civil.

En esa línea fueron sus distintos textos, en los que no solo apunto al amor fraterno dentro de la Iglesia, sino también a fortalecer vínculos con los alejados de la Iglesia. Al mismo tiempo, interpeló a grandes actores del poder en base a la idea de construir un mundo más solidario y "sano", algo que le costó la cercanía y la distancia con muchos políticos alrededor del mundo.

Los primeros textos del papa Francisco: diálogo, ciencia y fe

Lumen fidei fue la primera publicación del papa Francisco, el 5 de julio de 2013, tiempo en el que todavía se acomodaba al trono romano y daba sus primeros pasos en el pontificado. Allí comenzó marcando un fuerte apego al Evangelio, citando las palabras de Jesús en el Evangelio según San Juan: "Yo he venido al mundo como luz, y así, el que cree en mí no quedará en tinieblas".

Allí también marcó una diferencia en la forma de interpretar la luz, definiendo que la luz "antigua" ya no alcanza para iluminar a los hombres y su camino: "En el mundo pagano, hambriento de luz, se había desarrollado el culto al Sol, al Sol invictus, invocado a su salida. Pero, aunque renacía cada día, resultaba claro que no podía irradiar su luz sobre toda la existencia del hombre. Pues el sol no ilumina toda la realidad; sus rayos no pueden llegar hasta las sombras de la muerte, allí donde los ojos humanos se cierran a su luz".

Marca también una diferencia entre la fe y la oscuridad, desafiando la idea instalada por Friedrich Nietzsche de que "si quieres alcanzar paz en el alma y felicidad, cree; pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga". En este sentido, Francisco respondió que "el hombre ha renunciado a la búsqueda de una luz grande, de una verdad grande, y se ha contentado con pequeñas luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso, es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas, sin una dirección fija".

"Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Porque una luz tan potente no puede provenir de nosotros mismos; ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir, en definitiva, de Dios", mencionó Francisco en el inicio de su primer encíclica, Lumen fidei.

Más adelante en 2013, Francisco publicaría su exhortación apostólica Evangelii gaudium donde convoca a los fieles a adaptar la evangelización al mundo actual, llamando en primer lugar a tener una fe activa y en salida, que vaya al encuentro en la "frontera", tanto los fieles como los clérigos y religiosos.

En esa idea de frontera, invita al diálogo interreligioso y ecuménico como una "contribución a la paz". Allí trata también, como lo hiciera en Lumen fidei, la importancia de una relación necesaria entre las ciencias y la fe, no como elementos aislados sino como complementarios: "La Iglesia no pretende detener el admirable progreso de las ciencias. Al contrario, se alegra e incluso disfruta reconociendo el enorme potencial que Dios ha dado a la mente humana. Cuando el desarrollo de las ciencias, manteniéndose con rigor académico en el campo de su objeto específico, vuelve evidente una determinada conclusión que la razón no puede negar, la fe no la contradice".

También enfrenta la problemática del diálogo con el judaísmo, una de las religiones más importantes del mundo con la que el cristianismo comparte una profunda historia común. En este sentido, Francisco marca: "Los cristianos no podemos considerar al Judaísmo como una religión ajena, ni incluimos a los judíos entre aquellos llamados a dejar los ídolos para convertirse al verdadero Dios. Creemos junto con ellos en el único Dios que actúa en la historia, y acogemos con ellos la común Palabra revelada".

La casa común, el amor en la familia y la santidad

El 24 de mayo de 2015 el papa Francisco publicaría una de sus encíclicas más revolucionarias, en la que apuntó contra grandes poderes económicos: Laudato si'. Allí el papa marca la importancia de la "casa común", la Tierra, poniendo en un lugar de igualdad tanto a pobres como a ricos, llamando a proteger también la riqueza que genera el trabajo de los sectores más postergados: "Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que 'gime y sufre dolores de parto' (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura".

"El movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, 'se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios'. Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades", marca también Francisco en este texto.

Casi un año más tarde, recordó la importancia del amor familiar en su exhortación apostólica Amoris laetitia, donde teorizó sobre los distintos tipos de vínculos dentro de la familia, profundizando sobre esto de la mano con la declaración del Año de la Misericordia: "Esta Exhortación adquiere un sentido especial en el contexto de este Año Jubilar de la Misericordia. En primer lugar, porque la entiendo como una propuesta para las familias cristianas, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia, y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. En segundo lugar, porque procura alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo".