5 hitos de Francisco como Papa y qué logró cambiar en la Iglesia católica (y qué no)

Cuando el 13 de marzo de 2013 el argentino Jorge Bergoglio fue electo sucesor del papa Benedicto XVI, la imagen de la Iglesia se encontraba dañada tras una sucesión de escándalos de corrupción, abusos y conflictos internos.

Mucho se esperaba del nuevo Papa.

Pero había un problema: Bergoglio fue elegido con 76 años, uno más de lo que suelen tener los obispos cuando se retiran. Muchos, incluido él mismo, creían que el suyo sería un papado corto.

El anuncio de su muerte este lunes 21 de abril, a los 88 años, puso fin a lo que terminaron siendo 12 años liderando desde el Vaticano.

"A las 7:35 de esta mañana (hora local), el Obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida al servicio del Señor y de su Iglesia", anunció más temprano la Santa Sede.

A pesar de su edad, trabajó de forma incansable para difundir el mensaje de la Iglesia, recibiendo a líderes políticos, religiosos y sociales en el Vaticano y viajando a más de 60 países.

Por su estilo novedoso, su carácter cálido y humilde, así como sus planes de reforma, la revista Time lo eligió "persona del año" en 2013.

Sin embargo, durante su papado también recibió fuertes críticas tanto de los sectores conservadores, con los que se enfrentó, como de los más reformistas, que no quedaron satisfechos con sus cambios.

Aquí te contamos los cinco mayores hitos del papado de Francisco y qué logró cambiar (y qué no) de la Iglesia católica.

1. El primer Papa latinoamericano

Como buen argentino, nunca abandonó su pasión por el fútbol y, en particular, por su equipo, San Lorenzo. Foto: Getty Images

Francisco fue el primer líder de la Iglesia católica proveniente de un país latinoamericano.

Y no solo eso: también fue el primero de todo el continente americano y del hemisferio sur.

Su elección cristalizó el gran cambio demográfico que atravesó el catolicismo en el último siglo.

Mientras que en 1910 Europa albergaba a cerca de dos tercios de todos los católicos del mundo, hoy casi la mitad (48%) está en América, según datos de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia de 2022. De ellos, 28% están en Sudamérica.

La nacionalidad de Francisco explica en parte su estilo cercano y su sentido del humor, dos características personales que permearon a nivel estructural.

Francisco "cambió la forma en que se comunica el mensaje de la Iglesia católica", escribió Stan Chu Ilo, profesor especializado en cristianismo y estudios africanos de la Universidad DePaul (EE.UU.), en febrero en el portal académico The Conversation.

Su estilo también fue clave para algunos de los hitos en política internacional que protagonizó, como su mediación en el deshielo de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso lo llevó a la isla en 2015 donde se reunió con Fidel Castro.

Pero este no fue su único pasaje por América Latina. Durante su papado, Francisco visitó varios países de América Latina. En esta imagen se lo ve en Perú. Foto: Getty Images

Su primer viaje al exterior como Papa fue a Brasil, considerado el país con el mayor número de católicos del mundo. A lo largo de los años también visitó Bolivia, Chile, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

Donde nunca fue en sus 12 años de papado fue a su país de origen, Argentina.

Esto es algo que muchos le reprochan en ese país, que en la última década atravesó una de sus peores crisis económicas, con un fuerte aumento de la pobreza, en especial la infantil.

Según contó a BBC Mundo Gustavo Vera, un activista contra el trabajo esclavo y la trata de personas que era muy amigo de Bergoglio, el Papa quería evitar quedar atrapado en la "grieta" política que divide a los argentinos.

En todo caso, su mirada como primer Papa del sur global ya de por sí imprimió a la Iglesia "una forma totalmente diferente de reflexión y pensamiento", aseguró Gerard O'Connell, periodista irlandés que cubre el Vaticano, entrevistado en 2023 por un programa especial de la BBC por los 10 años del papado de Francisco.

"Trajo esa riqueza que es una forma diferente de abordar las cuestiones tanto en la esfera moral como en toda la Iglesia. Y creo que él es el primero en una nueva ola que va a dinamizar la Iglesia desde el lugar donde están la mayoría de los católicos", opinó. Como jesuita apeló a la austeridad y la humildad incluso cuando llegó a lo más alto de la Iglesia católica.. Foto: Getty Images

2. El primer Papa jesuita

Bergoglio fue el primer miembro de la Compañía de Jesús en dirigir la Iglesia católica.

La orden jesuita se caracteriza por su espiritualidad, su misión de reconciliación y, sobre todo, su compromiso con la justicia social, algo que aún es visto con recelo desde los sectores más conservadores del Vaticano.

Desde el primer día, el nuevo Papa mostró sus orígenes religiosos, apelando a la austeridad y la humildad.

Incluso el nombre que eligió, Francisco, apelaba a su espíritu sencillo, haciendo honor a Francisco de Asís, en sintonía con el objetivo del argentino de tener "una Iglesia pobre y para los pobres".

Lejos de la pompa habitual de las ceremonias para ungir a un nuevo líder católico, Francisco rechazó usar la limusina papal e insistió en compartir el autobús que llevó a los otros cardenales de regreso a casa.

Tampoco quiso vivir en el Palacio Apostólico, sino que se mudó a la vecina residencia de Santa Marta, donde habitaba un departamento de 40 metros cuadrados, según reveló el sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires, Guillermo Marcó.

Siguiendo con esta línea, su primera visita oficial como Papa fue a la isla italiana de Lampedusa, donde cada año llegan miles de migrantes desde las costas africanas.

Estableció iniciativas para brindar alojamiento, servicio médico y alimentación para los sectores más pobres de Roma. Incluso se lo llegó a ver de noche recorriendo las calles de la ciudad para llevar comida. Francisco siguió con la tradición de lavar los pies de creyentes, pero también lo hizo con no católicos, algo inédito para un Papa. Foto: Getty Images

En línea con esta austeridad también buscó transparentar las cuentas históricamente opacas de la Iglesia.

Por ejemplo, en febrero de 2014 estableció la Secretaría de Economía para supervisar las finanzas de la Santa Sede. Tan solo un mes antes un clérigo italiano de alto rango había sido acusado de lavar millones a través del Banco del Vaticano.

Pero no todo fue positivo para los jesuitas durante el papado de Francisco.

En Chile, país donde los jesuitas han tenido una gran influencia a través de sus instituciones educativas, fundaciones y adeptos con altos cargos políticos, la congregación ha estado en el centro de numerosos escándalos en los últimos años vinculados sobre todo a abusos sexuales.

3. El diálogo interreligioso

Francisco "abrió la Iglesia al mundo exterior de maneras que ninguno de sus predecesores había hecho antes", escribió Mathew Schmalz, profesor de estudios religiosos del College of the Holy Cross (EE.UU.), en otro análisis publicado en The Conversation en febrero.

El Papa tuvo constantes acercamientos a otras religiones, incluyendo encuentros históricos con líderes del Islam y del judaísmo.

Por ejemplo, firmó un documento sobre la fraternidad humana con el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmed al-Tayeb, promoviendo la paz y la convivencia entre personas de diferentes credos.

Tuvo un encuentro histórico con el principal líder religioso chiita en Irak, el ayatolá Ali Al Sistani. Allí Francisco subrayó "la importancia de la colaboración y amistad entre las comunidades religiosas para que, cultivando con respeto recíproco el diálogo, se pueda contribuir al bien de Irak, de la región y de la comunidad entera".

Después de ataques terroristas cometidos por musulmanes dijo que no era correcto asociar al Islam con la violencia: "Si hablo de violencia islámica, también tengo que hablar de violencia católica", señaló.

De igual forma, durante su papado condenó ataques antisemitas, afirmado que el odio hacia los judíos es un "pecado contra Dios", y se reunió con líderes de comunidades judías en decenas de países. Francisco junto a Ahmed al-Tayeb en 2022. Foto: Getty Images

"Tanto para el judío como para el cristiano, no hay duda de que el amor a Dios y al prójimo resume todos los mandamientos. Por lo tanto, judíos y cristianos deben sentirse hermanos y hermanas, unidos por el mismo Dios", escribió en el prefacio del libro "La Biblia de la Amistad. Pasajes de la Torá / Pentateuco comentadas por judíos y cristianos".

Por su parte, la postura del Papa ante la reciente campaña militar de Israel en Gaza fue volviéndose cada vez más crítica. Este enero calificó la situación humanitaria en la Franja como "muy grave y vergonzosa".

En lo que respecta a los distintos cultos cristianos, Francisco hizo grandes esfuerzos para sanar las brechas. Logró un acercamiento histórico con la Iglesia Ortodoxa Oriental y trabajó con anglicanos, luteranos y metodistas.

Además, durante sus 40 viajes oficiales también visitó a algunos países budistas.

Chu Ilo escribió que el Papa "socavó los cimientos" de las posturas más conservadoras del Vaticano a través de "la apertura a escuchar las voces de todos, incluidos los que no están de acuerdo con la posición de la Iglesia".

Según el académico, "al hacer esto, ha cambiado las prioridades y las prácticas de la Iglesia católica con respecto a cuestiones fundamentales como el poder y la autoridad".

4. A favor de la inclusión

Según Francisco, "la Iglesia no tiene las puertas cerradas a nadie", y no debe cometer una "injerencia espiritual" en la vida personal, porque "Dios en la creación nos ha hecho libres".

En este sentido, fue el primer Papa que aceptó que tomen la comunión los católicos divorciados.

Y quizás la frase más famosas de su papado fue: "Si una persona es gay, busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?", refiriéndose en concreto a los sacerdotes homosexuales, pero también a todas las personas de la comunidad LGBT en general.

Francisco incluso se mostró abierto con las uniones civiles entre personas del mismo sexo, autorizando a los sacerdotes a bendecir a las parejas homosexuales y afirmando que estas tienen derecho a formar una familia.

Todo esto significó un quiebre grande si se tiene en cuenta que su antecesor, el papa Benedicto XVI, consideraba que había un "mal moral intrínseco" en las personas homosexuales.

"Si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo?", dijo Francisco en 2013. Foto: Getty Images

Sin embargo, Francisco también sostuvo que las uniones entre personas del mismo sexo no debían considerarse matrimonios. Eso, dijo, sería "un intento de destruir el plan de Dios".

"La Iglesia está dividida desde hace décadas en un sector tradicionalista, conservador, que no quiere ningún tipo de cambio, y un sector que está pidiendo a gritos que se hagan reformas, sobre todo en las comunidades de base", explica a BBC Mundo Vicens Lozano, autor y periodista que ha cubierto el Vaticano durante más de cuatro décadas.

"El Papa intentó no ahondar en estas divisiones para que no se produzca un cisma, pero hizo cambios importantes: fue el primer Papa ecologista de la historia y el primero en acoger a los homosexuales", señala Lozano, autor de "Vaticangate" e "Intrigas y poder en el Vaticano".

En asuntos sexuales, Francisco mantuvo la doctrina católica que únicamente admite el uso de métodos anticonceptivos naturales, como son el celibato y la abstinencia.

Pero respaldó que se debata el tema, admitiendo que el preservativo es un método eficaz para prevenir virus como el del sida y zika.

Fue intransigente en cuanto al aborto y el celibato sacerdotal.

Una de las áreas donde recibió más críticas fue respecto a sus acciones con el mayor problema que debió enfrentar durante su papado: las acusaciones de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia.

Prometió "no escatimar esfuerzos" para llevar ante la justicia a los sacerdotes abusadores y a los obispos que encubrieron sus crímenes. No obstante, los grupos de sobrevivientes lo acusaron de seguir respaldando y acogiendo a clérigos denunciados.

"Francisco luchó contra 'la cultura de la impunidad' dentro de la iglesia, como le decía él. Hizo mucho: puso a todo un grupo de investigadores a trabajar en el Vaticano en el tema de los abusos sexuales y expulsó a muchos sacerdotes por este tema", dice Lozano.

El periodista considera que las críticas que recibía el Papa se debían a las expectativas irrealistas que tenían muchos.

"La percepción de la gente es que no se hacía nada y todo iba lento… pero así son los tiempos del Vaticano", asegura. Francisco designó mujeres en lugares de liderazgo, pero se opuso a su ordenamiento como sacerdotes. Foto: Getty Images

5. El rol de la mujer

Desde el judaísmo reformado a las ramas más progresistas del protestantismo, otras religiones han habilitado la llegada de las mujeres a los altares.

Sin embargo, Francisco mantuvo la tradición católica y se opuso al ordenamiento de mujeres como sacerdotes diciendo que es "un problema teológico".

Anne Tropeano, una de más de 200 mujeres ordenadas en todo el mundo en rebeldía contra el Vaticano, dijo a la BBC en 2022: "La Iglesia enseña mediante sus acciones que está bien excluir a las mujeres. Las mujeres aprenden esto, los niños y niñas aprenden esto, los hombres lo aprenden… y luego todos van al mundo y viven de acuerdo a esta regla".

No obstante, según Schmalz, el Papa "realizó cambios de gran alcance que abrieron varios roles de liderazgo a las mujeres".

"Francisco fue el primer Papa que nombró a una mujer para dirigir una oficina administrativa en el Vaticano. También por primera vez, se incluyeron mujeres en el organismo de 70 miembros que selecciona a los obispos y en el consejo de 15 miembros que supervisa las finanzas del Vaticano. Nombró a una monja italiana, la hermana Raffaella Petrini, como presidenta de la Ciudad del Vaticano", argumentó.

Además, en enero nombró a Simona Brambilla como prefecta del Vaticano, convirtiéndose en la primera de la historia.

"Tener a una mujer en un lugar donde antes había un cardenal es una revolución (...). El lugar de donde vienen los cardenales es una revolución. Un Papa que habla contra el sistema y dice que esta economía mata es una revolución", afirmó la teóloga argentina Emilce Cuda a la BBC en 2023, en el mencionado programa especial por el aniversario de Francisco como Papa.

Para Schmalz, "el papado de Francisco ha sido histórico": "No solo profundizó el compromiso de la Iglesia Católica con los pobres, sino que también amplió quiénes son incluidos en la toma de decisiones".

Lozano coincide: "Francisco fue revolucionario porque le dio un aire distinto al pontificado, que dejó de ser una monarquía y se convirtió en el líder ético y moral del siglo XXI, un siglo en el que estamos muy faltos de este tipo de líderes en el mundo".

Y agrega: "Es un Papa que ha escuchado a las comunidades de base y sembró las semillas para una reforma más profunda de la Iglesia en un futuro".