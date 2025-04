Donald Trump volvió a criticar duro a Volodímir Zelenski y la Unión Europea salió a defenderlo

La Comisión Europea ha reiterado este martes que la guerra en Ucrania responde a una agresión militar iniciada por Rusia y que solo depende de Rusia poner fin al conflicto, tras las nuevas críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, que volvió a achacar la guerra a la mala gestión del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y a su predecesor en el cargo, Joe Biden. En rueda de prensa desde la capital comunitaria, la portavoz del Ejecutivo europeo, Arianna Podesta, ha apuntado que la posición de la UE es "extremadamente clara" y pasa por señalar que la guerra se trata de una agresión rusa sobre el país vecino.

"Es Rusia quien ha iniciado esta guerra, y también es extremadamente fácil para Rusia poner fin a esta guerra. Sólo tiene que abandonar el territorio ucraniano", ha expuesto Podesta, quien ha subrayado que la UE defiende una "paz duradera que garantice la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", reiterando que la postura europea es "muy clara" desde el primer día.

De esta forma, la Unión Europea ha respondido a las últimas críticas del presidente de Estados Unidos, aunque una vez más ha evitado entrar en el cuerpo a cuerpo dialéctico con Washington. En este caso, Trump cargó contra Biden al que acusó junto a Zelenski de hacer "un trabajo absolutamente horrible" en los últimos años y facilitar el estallido de la guerra en Ucrania, insistiendo en que el conflicto en Ucrania no se habría producido con él en la Casa Blanca.

Zelenski, bajo presión de Trump y de Putin. Foto: EFE

"La guerra entre Rusia y Ucrania es la guerra de Biden, no la mía. Yo acabo de llegar, y durante cuatro años de mi mandato no tuve ningún problema en evitar que se produjera (...) No tuve nada que ver con esta guerra, pero estoy trabajando diligentemente para conseguir que se detenga la muerte y la destrucción", manifestó Trump en su perfil en Truth Social.

Dpa.