Estados Unidos amenaza a Venezuela con nuevas sanciones si no acepta a los deportados

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha amenazado al Gobierno de Venezuela, liderado por el presidente Nicolás Maduro, con nuevas sanciones si no acepta a sus nacionales deportados desde Estados Unidos y ha resaltado que este "no es un tema de debate ni negociación". "Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde Estados Unidos. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna", ha indicado Rubio en un contundente mensaje publicado en redes sociales.

En este sentido, el secretario de Estado estadounidense ha asegurado que la Administración Donald Trump "impondrá nuevas sanciones severas" contra el "régimen de Maduro" si no acepta "un flujo constante de vuelos de deportación sin más excusas ni demoras".

Las autoridades de Estados Unidos enviaron durante el fin de semana a 238 miembros del Tren de Aragua a la CECOT, la 'supercárcel' de máxima seguridad de El Salvador, amparándose en la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar del país a migrantes acusados de terrorismo, y pese a la orden emitida por un juez federal, que paralizaba las deportaciones de ciudadanos venezolanos.

En respuesta, Maduro anunció el lunes que solicitará a Naciones Unidas la activación de mecanismos de protección para los migrantes venezolanos deportados desde territorio estadounidense a El Salvador al considerar que están siendo "secuestrados" por la Administración de Donald Trump, que estaría incurriendo en una "violación flagrante de sus derechos".

Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense. (Efe)

"No puede ser que una persona por ser venezolana sea capturada, secuestrada, sin derecho a la defensa, sin derecho al debido proceso, sin condena, y sea metida en un campo de concentración en Estados Unidos y sean luego enviados a campos de concentración nazis en El Salvador", denunció el mandatario venezolano. El Departamento de Justicia del Gobierno federal estadounidense ha argumentado que la orden del juez federal para parar las deportaciones --realizadas al amparo de la citada ley, que da poderes especiales al presidente en tiempo de guerra para expulsar a determinadas nacionalidades-- "no es aplicable".

Dpa.