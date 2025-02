Por qué Ecuador vuelve a elegir presidente y qué ha cambiado en los casi 15 meses de gobierno de Daniel Noboa

¿Reelegirán los ecuatorianos a Daniel Noboa o votarán por un cambio en la presidencia de Ecuador?

El país sudamericano celebra este domingo nuevas elecciones generales tras un período de 14 meses y medio tan inusual como turbulento en lo político, económico y social.

Es el tiempo que ha tenido el político y empresario de 37 años para llevar a la práctica sus propuestas sobre seguridad y economía, los dos ámbitos que más preocupan a los ecuatorianos.

Tras alcanzar altos niveles de popularidad al inicio de su mandato, la imagen de Noboa se fue desinflando a lo largo de los meses, aunque sigue siendo favorito según la mayoría de las encuestas.

Cuatro de los cinco últimos sondeos publicados antes de las elecciones dan la victoria al líder de Acción Democrática Nacional (ADN) y solo uno a su principal competidora, Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana, liderado desde el exilio por el expresidente Rafael Correa.

Luisa González ha centrado su campaña en seguridad, inversión social, educación gratuita y energías renovables, entre otros asuntos.

Casi todos los analistas pronostican que habrá segunda vuelta, algo que ocurrirá si ninguno de los candidatos logra en la primera más de la mitad de los votos o un 40% con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Además de Daniel Noboa y Luisa González, otros 14 aspirantes se postulan a la presidencia, entre ellos, Andrea González, del partido derechista Sociedad Patriótica, y Leónidas Iza, del izquierdista e indigenista Pachakutik.

Si bien se da por hecho que ninguno de los minoritarios pasará a la segunda vuelta, sus resultados marcarán la composición de la tradicionalmente fragmentada Asamblea Nacional ecuatoriana y podrían jugar un rol clave en el juego de alianzas.

Analizamos cómo llega Ecuador a las urnas y qué circunstancias han marcado el breve pero intenso período bajo la presidencia de Noboa.

Por qué vuelve a haber elecciones

Cuando en mayo de 2023 cumplió 24 meses en el cargo, el entonces presidente Guillermo Lasso comprendió que le sería casi imposible completar su mandato de cuatro años.

En medio de una grave crisis de seguridad y sospechas de corrupción, Lasso fue objeto de un proceso de destitución iniciado por la Asamblea Nacional -en la que contaba con un apoyo minoritario- por presunta malversación de fondos en un contrato de transporte de crudo.

Para evitar ser destituido Lasso invocó la "muerte cruzada", un recurso constitucional incluido en la Carta Magna de 2008 que permite al presidente disolver el Congreso si considera que este bloquea su gestión. El proceso de destitución iniciado por la Asamblea forzó a Lasso a disolver el parlamento.

Con la disolución del poder legislativo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizó elecciones anticipadas, cuya primera vuelta se llevó a cabo el 20 de agosto de 2023 y la segunda el 15 de octubre.

Lasso, con una baja popularidad en aquel momento, no se presentó a la reelección.

Sin partir entre los favoritos pese a pertenecer a una influyente familia de políticos y empresarios, Daniel Noboa se presentaba como un nuevo candidato de centroizquierda dispuesto a romper la alternancia entre el correísmo y la derecha tradicional, y aplicar medidas de choque contra el crimen.

Contra todo pronóstico superó la primera vuelta, y en la segunda se impuso con un 51,83% de los votos sobre el 48,17% de Luisa González.

Noboa asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023 con el mandato de completar el último año y medio de la presidencia de Lasso (2021-2025) que concluye en mayo de este año.

Así, Ecuador celebra este domingo la primera vuelta de las nuevas elecciones generales. En caso de ser necesaria una segunda, esta tendrá lugar el 13 de abril.

Además del presidente y vicepresidente, los ecuatorianos elegirán a los miembros de la Asamblea Nacional.

La guerra contra el crimen y los 4 de Guayaquil

Su ubicación estratégica en las rutas del narcotráfico, la corrupción institucional y la proliferación de pandillas que coordinan extorsiones y asesinatos con impunidad desde las cárceles, entre otros factores, sumieron a Ecuador desde el inicio de esta década en una espiral de violencia cada vez más grave.

Cuando Daniel Noboa asumió el cargo, el país atravesaba el peor momento de la mayor crisis de seguridad de su historia.

Cada día de 2023 morían asesinadas casi 22 personas en promedio -récord histórico- mientras las violaciones, secuestros, extorsiones y robos se multiplicaban.

En enero de 2024, cuando Noboa llevaba menos de dos meses en el cargo, delincuentes armados irrumpieron en el estudio de una cadena de televisión estatal durante una transmisión en directo.

Además de mostrar al mundo la gravedad de la crisis de seguridad ecuatoriana, este suceso extendió en el país la percepción generalizada de que era necesario aplicar "mano dura" para resolverla.

Noboa aplicó el estado de excepción, permitiendo la movilización de las Fuerzas Armadas en las calles y dentro de las cárceles.

"A diferencia de Guillermo Lasso, logró controlar las cárceles y eso fue un impacto muy positivo", indica a BBC Mundo Caroline Ávila, experta en Comunicación Política.

Su estrategia tuvo un efecto inmediato en la percepción de la ciudadanía: en los primeros meses de su mandato, Noboa llegó a superar el 80% de aprobación en las encuestas. Las bandas delictivas ecuatorianas han usado tradicionalmente las cárceles como sus bases y centros de mando.

Sin embargo, los resultados de su anunciado proyecto de seguridad, denominado Plan Fénix, quedaron lejos del giro radical que muchos auguraban.

"A nivel de indicadores hay algunas pequeñas mejoras, pero no ha sido un cambio significativo", afirma el analista político ecuatoriano Andrés Chiriboga.

El promedio de asesinatos diarios bajó de 22 en 2023 a 19 en 2024 según datos oficiales, una variación que muchos consideran insuficiente teniendo en cuenta la magnitud de la campaña contra el crimen, financiada en parte con una subida de 3 puntos del IVA del 12 al 15%.

La criminalidad repuntó, además, con fuerza en enero de 2025, el mes más violento de los últimos tres años, con 731 asesinatos, un promedio de 23,5 por día, casi uno cada hora.

Y, aunque bajo la administración de Noboa también se redujeron los robos y desapariciones, las denuncias de extorsión aumentaron un 17% y la percepción de inseguridad entre los ciudadanos apenas cayó un 4% en comparación con el período de Lasso, según encuestas y datos oficiales. Los métodos de la lucha contra el crimen de Noboa quedaron en entredicho con el caso de los 4 menores asesinados en Guayaquil, que causó una fuerte conmoción en el país.

Mientras, el caso de "los 4 de Guayaquil" mostró el lado más oscuro de la guerra contra el crimen de Noboa.

El 8 de diciembre de 2024 cuatro menores de edad fueron detenidos en Guayaquil, la ciudad más poblada y una de las más inseguras de Ecuador, por miembros de las fuerzas armadas tras jugar un partido de fútbol.

Días después, sus cuerpos aparecieron calcinados con signos de tortura cerca de una base militar.

"Quedó claro que fueron los militares quienes, abusando de su poder, los secuestraron y asesinaron. Luego intentaron encubrirlo", explica Chiriboga.

El escándalo desató protestas masivas, llevó al arresto de 16 militares y puso en tela de juicio las tácticas de represión del gobierno.

También demostró, a juicio del politólogo, que "de la mano de la política de seguridad de Noboa hay un despliegue de violaciones de derechos humanos".

"Este caso de los cuatro niños no es aislado: es el más grave, el que más ha captado la atención de los medios y de la opinión pública, pero hay muchas otras denuncias de desapariciones y abusos", sentencia.

Recesión y apagones

Ecuador sufrió en 2024 una recesión económica atribuida, entre otros factores, a una grave crisis energética que provocó apagones en todo el país.

En el cuarto trimestre del año el producto interno bruto (PIB) cayó un 1,5% interanual, uno de los peores datos desde la pandemia.

Al cierre del año el Fondo Monetario Internacional proyectó una contracción económica del 0,4%, mientras que para 2025 anticipa una modesta recuperación del 1,6%. La exportación de productos alimenticios, como el cacao, es uno de los puntales de la economía ecuatoriana.

Sobre los mediocres resultados económicos, la politóloga Caroline Ávila destaca que el gobierno de Noboa "ha tenido que pagar muchas deudas pendientes, principalmente del ejecutivo anterior de Guillermo Lasso" y el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, "ha logrado organizar las cuentas", a pesar de una deuda de unos US$50.000 millones, un 40% del PIB.

En esta situación, el FMI aprobó en mayo de 2024 un préstamo de US$4.000 millones a 48 meses con un desembolso inmediato de US$1.000 millones, algo que dio un respiro al país y, según Ávila, se interpretó como una victoria de la administración de Noboa.

La politóloga matiza, en todo caso, que "si bien es cierto que ha habido un intento de ajuste fiscal, la situación económica sigue siendo difícil, sobre todo en términos laborales, y el desempleo y la precarización del trabajo formal son problemas serios".

"Me llama la atención que no se haya hablado mucho sobre la situación económica en esta campaña y no haya habido muchas propuestas concretas en este sentido", puntualiza, pese a que las encuestas apuntan a la economía y la falta de oportunidades laborales como las mayores preocupaciones de los ecuatorianos después de la inseguridad.

La tasa de pobreza aumentó del 26% en diciembre de 2023 al 28% en el mismo mes de 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Como dato positivo, la inflación se mantuvo a raya en la dolarizada economía ecuatoriana: en diciembre los precios variaron un 0,5% interanual.

Lo que sí ha sido un gran problema, no solo económico sino también político y social, es la crisis energética. Los apagones generaron pérdidas millonarias a las empresas y un fuerte descontento social.

Desde el pasado septiembre, Ecuador ha sufrido apagones programados que, en algunos casos, superaron las 12 horas diarias, una situación atribuida a la sequía que redujo la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía del país, y a la falta de inversión en infraestructuras en años anteriores.

"Se estima una pérdida de 200.000 puestos de trabajo como consecuencia de los apagones. Solo con ese dato te puedes dar cuenta del efecto económico que está sufriendo la población", apunta Ávila.

Pese a atribuirse a políticas deficientes de administraciones anteriores, el impacto económico de los apagones y el descontento social que han provocado podrían pasar factura a Noboa en las urnas este domingo, según analistas.

Conflictos con México y la vicepresidenta

Uno de los episodios más controvertidos de la gestión de Noboa fue la crisis diplomática con México.

En abril de 2024, fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar al exvicepresidente correísta Jorge Glas, que había solicitado asilo político para evadir un proceso judicial.

Esta acción sin precedentes provocó la ruptura de relaciones con México y generó críticas de organismos internacionales y varios países de la región, al considerarla una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. La irrupción en la embajada de México tuvo generó reacciones en todo el continente.

Para la politóloga Caroline Ávila, esta arriesgada e inusual operación responde al talante de un presidente que "siempre ha estado en el límite de la legalidad" y no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones que desafían los marcos institucionales establecidos.

"El estado de Derecho en Ecuador ya está bastante deteriorado, y Noboa es una persona que no tiene miedo de hacer las cosas como le da la gana. Para él, la Constitución y el Estado de Derecho no importan. Esto es algo que no veíamos ni con Lasso ni con Lenín Moreno", apunta, por su parte, el politólogo Andrés Chiriboga.

Pese a esto, muchos analistas creen que el arresto de Jorge Glas reforzó la popularidad de Noboa entre los ecuatorianos, al proyectar una imagen de autoridad y fortaleza.

Esta semana, el mandatario anunció la imposición de un arancel del 27% a las importaciones mexicanas para proteger a los productores ecuatorianos y avanzar en un tratado de libre comercio en condiciones más favorables, en un movimiento interpretado por muchos como un intento de represalia por la crisis diplomática.

Otro foco de tensión que ha marcado la era Noboa ha sido su ruptura total con la vicepresidenta, Verónica Abad, a la que nombró embajadora en Israel en lo que pareció un claro intento de apartarla del poder.

Las tensiones se intensificaron recientemente cuando el presidente, durante su campaña para la reelección, nombró a Sariha Moya, ministra de Planificación, como vicepresidenta interina, en una decisión cuestionada por la Corte Constitucional. El presidente y la vicepresidenta mostraron una total falta de sintonía desde el inicio de su mandato y Noboa decidió apartarla.

Unas elecciones polarizadas

Los turbulentos casi 15 meses en el poder han pasado factura a Noboa en términos de popularidad, al pasar de un apoyo de más del 80% en los primeros días de la guerra contra el crimen a menos de un 50% en las últimas encuestas de finales del año pasado.

Aun así, los analistas destacan la capacidad de supervivencia del presidente, que sigue siendo favorito a ganar las elecciones pese a sus cuestionables resultados en seguridad, economía y gestión de la crisis energética.

"Parte de la población cree que la culpa es de Noboa, pero otros que dicen que la culpa es de los gobiernos anteriores, o de los militares que no saben hacer su trabajo", afirma Ávila. Según analistas, Noboa ha mantenido una efectiva estrategia de comunicación, preservando ciertos niveles de popularidad pese a las circunstancias negativas que han rodeado a Ecuador en los últimos 14 meses y medio.

Chiriboga, por su parte, menciona que "la oposición tampoco ha logrado ofrecer una alternativa lo suficientemente atractiva y la gente no percibe que otro candidato pueda arreglar las cosas".

De hecho, los analistas coinciden en que, si bien el correísmo representado por Luisa González tiene una base sólida de votantes incondicionales que superaría un 30% del electorado, le es muy difícil atraer papeletas del resto de la esfera política.

Todas estas dudas se irán despejando, en todo caso, cuando los ecuatorianos se pronuncien en las urnas este domingo.