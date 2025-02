Estados Unidos sanciona a Irán por programas de misiles balísticos y drones

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado este miércoles un nuevo paquete de sanciones que afecta a seis entidades con sede en China y Hong Kong que supuestamente han estado involucradas en la adquisición de componentes en nombre de una empresa iraní sancionada que sirve como proveedor para el programa de misiles balísticos y drones de Irán.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha explicado que las compañías sancionadas adquieren los componentes de drones en nombre de la iraní 'Pishtazan Kavosh Gostar Boshra' (PKGB) y su subsidiaria 'Narin Sepehr Mobin Isatis' (NSMI). Según señala en un comunicado, PKGB opera una red de empresas fachada de adquisiciones con sede en Hong Kong que facilitan la compra y envío a Irán de piezas de aviación.

"Irán sigue intentando encontrar nuevas formas de adquirir los componentes clave que necesita para reforzar su programa de armas de vehículos aéreos no tripulados a través de nuevas empresas fachada y proveedores de terceros países. El Tesoro sigue comprometido a desmantelar los esquemas que permiten a Irán enviar sus armas letales al extranjero a sus representantes terroristas y otros actores desestabilizadores", ha declarado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Después de que la Administración estadounidense sancionara hace un año varias de sus empresas fachada, la compañía ha utilizado nuevas empresas para continúar con sus actividades: 'Dingtai Industrial Technology Co Limited', 'Yonghongan Trade Limited' y 'Hong Kong Tianle International Co Limited'. La filial de PKGB ha recibido envíos de equipos aptos para drones de empresas como 'DDC Develop Industry Hong Kong Limited', 'Shenzhen Zhiyu International Trade Co Ltd' y 'JP Oriental International Holdings Limited'.

Los drones kamikaze de Irán, en la mira. (Bbc)

Dpa.