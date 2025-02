Israel confirmó cómo fue que los terroristas de Hamás asesinaron a los niños Bibas

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que los terroristas de Hamás asesinaron a Ariel y Kfir Bibas "con sus propias manos" unas semanas después de secuestrarlos durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Los niños tenías diez meses y cuatro años cuando fueron víctimas de los yihadistas.

El contralamirante Daniel Hagari, vocero de las FDI, brindó información al respecto: "Podemos confirmar que el bebé Kfir Bibas, de solo 10 meses, y su hermano mayor Ariel, de 4 años, fueron brutalmente asesinados por terroristas mientras estaban retenidos como rehenes en Gaza a más tardar en noviembre de 2023. Estos dos niños inocentes fueron tomados vivos como rehenes, junto con su madre, Shiri, de su casa el 7 de octubre de 2023".

Además, aseguró que, "contrariamente a las mentiras de Hamás, Ariel y Kfir no murieron en un ataque aéreo. Ariel y Kfir Bibas fueron asesinados a sangre fría por terroristas". Además, explicó que "los terroristas no dispararon a los dos niños pequeños, los mataron con sus propias manos. Después, cometieron actos horribles para encubrir estas atrocidades. Esta evaluación se basa en los hallazgos forenses y en la información de inteligencia que respalda estas conclusiones. Hemos compartido esta información y los hallazgos forenses con nuestros socios en todo el mundo para que puedan verificarlos".

"El mundo entero debe saber exactamente cómo opera la organización terrorista Hamás. Ariel y Kfir fueron asesinados, y ayer, sus cuerpos fueron devueltos en una ceremonia cínica y cruel en Gaza. Shiri Bibas, que debía ser devuelta con sus hijos a Israel como parte del acuerdo, no fue devuelta por Hamás. Hamás mintió y violó el acuerdo", agregó.

Por otro lado, marcó que no todos los cuerpos entregados eran de quienes los terroristas afirmaban: "El cuerpo que Hamás afirmó falsamente que era de Shiri no era el de ella, ni tampoco el de ningún otro rehén. En cambio, Hamás envió el cuerpo de una mujer no identificada. Esto es una prueba más de la crueldad bárbara de Hamás".