Caos en Múnich: un auto embiste a manifestantes y deja varios heridos

Un automóvil arrolló a un grupo de personas que participaban en una manifestación sindical en la ciudad alemana de Múnich, en el sur del país. Según informó la Policía de la capital bávara, varias personas resultaron heridas en el incidente, y el conductor fue detenido.

"Un vehículo chocó contra un grupo de personas. Varias personas resultaron heridas. Estamos en el lugar con un gran número de personal", señaló la Policía de Múnich en la red social X.

"Alrededor de 20 heridos están siendo atendidos por los servicios de emergencia. Todavía no tenemos información sobre la gravedad de las heridas. Por eso se están desplegando helicópteros de rescate", indicó en la red social X.

El conductor detenido es un ciudadano afgano de 24 años, en tanto que el primer ministro de Baviera, Markus Söder, dijo ante los medios que "presumiblemente se trata de un atentado" y calificó los hechos de "terribles".

Según el medio bávaro Bayrischer Rundfunk (BR), una persona fue reanimada en el lugar de los hechos, que está cerca de la estación ferroviaria central de Múnich, mientras que el alcalde de la ciudad, Dieter Reiter, afirmó que había niños entre los heridos.

La Policía de Múnich informó que el atropello tuvo lugar en la intersección de Dachauerstrasse y Seidelstrasse, cerca de la estación central de trenes.

Las imágenes transmitidas por las televisiones alemanas muestran una zona acordonada con un fuerte despliegue policial, perros de seguridad y objetos personales esparcidos en el suelo. También se observa el vehículo implicado en el incidente, un Mini Cooper blanco, que atropelló a un grupo de manifestantes que participaban en una huelga organizada por el sindicato Verdi.

El conductor del automóvil fue detenido de inmediato, aunque las circunstancias del atropello aún no han sido esclarecidas. Por el momento, no se ha determinado si se trató de un acto intencional o un accidente. No obstante, según fuentes policiales citadas por BR, las autoridades no consideran que el incidente haya sido fortuito.