Sin tapujos, la dictadura de Nicolás Maduro se burló del secuestro de María Corina Machado

En un discurso posterior a las marchas en Venezuela, el ministro de Interior y Justicia del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, desmintió las acusaciones de secuestro contra la líder opositora María Corina Machado y se burló de la situación.

Con tono irónico y acompañado de un público que reía ante sus comentarios, Cabello apuntó que desde el entorno de Edmundo González Urrutia "debían inventar algo para ocultar el fracaso".

"Hoy tenían un plan, el cual intentaremos evidenciar aquí. Lo pusieron en marcha para tapar el fracaso de la convocatoria en todo el país. Dijeron que habíamos secuestrado a Machado, pero en realidad, lo que hicieron fue inventar una historia para ocultar su propio fracaso", expresó Diosdado Cabello durante una transmisión en la televisión pública venezolana.

La embestida del chavismo contra María Corina Machado

"La sayona juega a que la están persiguiendo. Por cierto, ¿Si ven un bolso azul por ahí, me avisan?", ironizó el ministro del Interior y Justicia venezolano. Agregando que "no sea que en el bolso existan cosas que me comprometan. El plan de ellos era que les pasara algo y acusar a la revolución bolivariana".

"Ellos saben que van a fracasar. Esto se les inventó para que nadie hable eso y porque son muy inteligentes, a nosotros nos cuesta eso. Pensaron: '¿Y si decimos que la metieron presa?' y sumaron que se les perdió la cartera azul. En la trama eso es indispensable".