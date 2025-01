Qué tienen en común las elecciones de 2025 en América Latina (y qué mensaje pueden enviarle a toda la región)

América Latina tiene diferentes elecciones presidenciales y legislativas previstas para este nuevo año, pero hay algo en común entre todas ellas: juzgarán a gobiernos elegidos para sortear crisis enormes.

Cinco países de la región tienen fechas marcadas en el correr de 2025 para elegir mediante el voto popular a presidentes, renovar Congresos, o ambas cosas a la vez.

La cuestión que sobrevolará cada uno de esos comicios es cuánto han mejorado esos países respecto a los graves problemas políticos, económicos o de inseguridad que heredaron sus autoridades actuales.

Marta Lagos, directora de la encuesta regional Latinobarómetro, explica que en las elecciones actuales de América Latina "hay cero ideología" y la ciudadanía evalúa "solamente el rendimiento" de sus gobernantes.

"La gente ya no espera, lo que hace la gente es exigir", dice Lagos a BBC Mundo. "Si no le va bien, corta cabeza (al gobierno de turno) y para afuera".

Pero, ¿qué exigen los votantes a gobiernos llamados a lidiar con situaciones extremas?

Quizás las elecciones del nuevo año en Latinoamérica ayuden a descifrar esto y envíen ese mensaje a toda la región.

Calendario de elecciones en América Latina en 2025

Ecuador: elecciones generales el 9 de febrero; eventual balotaje presidencial el 13 de abril.

elecciones generales el 9 de febrero; eventual balotaje presidencial el 13 de abril. Bolivia: elecciones generales el 17 de agosto; eventual balotaje presidencial el 19 de octubre.

elecciones generales el 17 de agosto; eventual balotaje presidencial el 19 de octubre. Argentina: elecciones legislativas el 26 de octubre.

elecciones legislativas el 26 de octubre. Chile: elecciones generales el 16 de noviembre; eventual balotaje presidencial el 14 de diciembre.

elecciones generales el 16 de noviembre; eventual balotaje presidencial el 14 de diciembre. Honduras: elecciones generales el 30 de noviembre.

¿Presidentes reelectos?

El ciclo electoral latinoamericano de 2025 comienza el 9 de febrero, con la primera vuelta prevista de los comicios presidenciales y legislativos en Ecuador.

El actual presidente, Daniel Noboa, buscará extender por cuatro años el corto mandato que logró en 2023 para completar el período que correspondía a Guillermo Lasso, quien llamó a elecciones anticipadas cuando enfrentaba un juicio político por presunta corrupción.

El meteórico ascenso al poder de Noboa ocurrió en medio de una crisis de violencia en Ecuador, con cifras de homicidios que se dispararon por la acción de bandas criminales y la frecuente complicidad policial. La inseguridad, los preblemas energéticos y una economía estancada aparecen como temas decisivos en las elecciones de Ecuador, en las que el actual presidente, Daniel Noboa, buscará la reelección. Foto: Getty Images.

Noboa declaró un "conflicto armado interno", llamó a los militares a tareas de seguridad y ahora será evaluado según cómo haya cumplido su promesa de devolver la paz a la sociedad con políticas de "mano dura" contra el crimen.

La desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños, cuyos cuerpos fueron incinerados y por la que 16 militares están siendo investigados, es un fuerte cuestionamiento al poder dado por el gobierno a los militares.

Pero en estas elecciones hay otros 15 candidatos registrados, incluida Luisa González, quien ya enfrentó a Noboa en 2023 como abanderada de la izquierda del expresidente Rafael Correa, y en el resultado también pueden influir los problemas económicos y energéticos que padece Ecuador.

En caso de ser necesaria una segunda vuelta, se celebraría el 13 de abril. Aún no está definido si Luis Arce buscará la reelección en Bolivia. Foto: Getty Images.

Bolivia, por su lado, tiene elecciones generales previstas para el 17 de agosto. Se espera que el actual presidente, Luis Arce, busque su reelección, aunque él ha evitado hasta ahora definir si se postulará.

Arce fue electo en 2020 para resolver la crisis democrática que estalló en Bolivia un año antes, cuando el presidente Evo Morales buscaba otro mandato, surgieron acusaciones de irregularidades en la votación y renunció denunciando un intento de golpe de Estado.

Bolivia aún procura la plena normalidad, entre momentos recientes de tensión como el levantamiento militar de junio, que según Arce buscaba derrocarlo, y una crisis económica agravada por la falta de dólares.

Mientras el gobernante Movimiento al Socialismo está dividido por una feroz disputa interna entre Arce y Morales, la oposición intentará ir unida a las urnas tras un acuerdo entre los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, otros políticos y empresarios.

Una eventual segunda vuelta en Bolivia se realizaría el 19 de octubre.

"Gigantesca frustración"

Chile también prevé celebrar elecciones presidenciales y legislativas este año, con una primera vuelta el 16 de noviembre y un eventual balotaje presidencial el 14 de diciembre.

El actual presidente, Gabriel Boric, fue elegido en 2021 después del estallido social chileno. Y, si bien la Constitución le impide ser reelecto, su coalición de izquierda Frente Amplio será evaluada por lo que hizo en el gobierno.

Sin candidatos definidos aún, en las encuestas de intención de voto espontánea asoman nombres como el de la exalcaldesa derechista Evelyn Matthei, la expresidenta socialista Michelle Bachelet, o el excandidato de derecha radical José Antonio Kast, aunque ninguno como claro favorito. Chile debe elegir este año al sucesor de Gabriel Boric, el presidente que llegó al poder tras el estallido social de 2019. Foto: Getty Images.

Lagos, la directora de Latinobarómetro y basada en Chile, explica que en el país hay liderazgos políticos "mucho más débiles que antes" y "una gigantesca frustración de la gente por lo que no se ha hecho".

"Existe la sensación de que tanto la derecha, que gobernó durante el estallido, como la izquierda, que ha gobernado después, no han podido responder a las demandas del estallido: no están solucionados los problemas de salud, educación, pensiones y no ha habido reforma tributaria", señala.

El 30 noviembre deben realizarse además elecciones generales en Honduras, donde la actual presidenta, Xiomara Castro, fue electa en 2021 en medio de una crisis de corrupción y narcotráfico que derivó en la extradición y condena en Estados Unidos de su antecesor, Juan Orlando Hernández.

Con Castro impedida por la Constitución para buscar otro mandato y tras un reciente escándalo por la difusión de un video que mostraba a su cuñado reunido con poderosos narcos, hay varios aspirantes a sucederla en el oficialismo y la oposición.

Está previsto que los partidos hondureños elijan a sus candidatos en votaciones primarias en marzo.

"Especie de referéndum"

El calendario de 2025 marca además elecciones legislativas en Argentina el 26 de octubre para renovar la mitad de la cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Estos comicios serán "una especie de referéndum" sobre la gestión del presidente ultraliberal Javier Milei ante la grave crisis económica con que asumió en diciembre de 2023, dice el analista político argentino Orlando D'Adamo a BBC Mundo.

Pero advierte que el voto será "más simbólico que cuantitativo", porque las bancas a renovarse en el Congreso son insuficientes para que Milei logre mayorías propias y "va a seguir dependiendo de alianzas circunstanciales con otras fuerzas políticas" para aprobar sus reformas. Los argentinos votarán en las legislativas de este año en función de cómo perciban que evoluciona la crisis económica del país, dicen analistas. Foto: Getty Images.

También deberían realizarse este año elecciones parlamentarias y regionales en Venezuela.

Pero aún no hay fecha para eso y la oposición venezolana tendría que decidir si participa luego de denunciar fraude en las presidenciales de julio, cuando el mandatario Nicolás Maduro fue declarado ganador sin publicar las actas de votación.

Con el triunfo claro del oficialismo en las elecciones de México, El Salvador y República Dominicana, el año pasado se detuvo en América Latina la tendencia firme de años anteriores en las que casi siempre los opositores vencían en las urnas.

Por otro lado, la encuesta Latinobarómetro 2024 divulgada días atrás indicó que una mayoría de 52% de los latinoamericanos (sin incluir Nicaragua) apoya la democracia, cuatro puntos más que el año anterior, la suba más acentuada de este índice en 14 años.

El informe también concluyó que en los países de la región "aumenta la satisfacción con la democracia respecto de 2023, salvo Honduras (18%), que pierde dos puntos porcentuales, y Bolivia (10%), con doce puntos porcentuales de retroceso. Bolivia aparece como el país más crítico respecto de la democracia en 2024".

Y precisó que en América Latina "hay más demócratas entre los que aprueban al gobierno de turno (56%), que entre quienes lo desaprueban (48%)".

La cuestión ahora es cómo se reflejará todo esto en las elecciones del año nuevo en países de la región signados por colosales crisis recientes.