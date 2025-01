No hay sobrevivientes tras el choque de un avión con 64 personas a bordo y un helicóptero militar en Washington DC

Un avión de American Airlines y un helicóptero militar chocaron y cayeron al río Potomac, cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington DC, la noche de este miércoles.

El avión transportaba a 60 pasajeros y cuatro tripulantes, mientras que tres soldados del ejército estadounidense iban a bordo del helicóptero Black Hawk.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una rueda de prensa que no hay sobrevivientes del accidente.

Por el momento se han recuperado más de 30 cuerpos del avión y uno del helicóptero, según informó en una rueda de prensa John Donnelly, jefe del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia en Washington DC.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) informó que el avión regional Bombardier CRJ700 chocó con el helicóptero cuando se acercaba a la pista alrededor de las 21:00 hora local (02:00 GMT del jueves).

El vuelo 5342 de American Airlines cubría la ruta de Wichita, Kansas, a Washington DC.

"Trabajaremos incansablemente para averiguar qué sucedió", expresó Trump, que ofreció sus condolencias a las víctimas y anunció la apertura de una investigación sobre el suceso a cargo de la FAA, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y el ejército de EE.UU.

A la espera de que esto suceda, el mandatario ofreció algunos comentarios sobre la información que hay por el momento sobre la posible causa del accidente.

Afirmó que el avión estaba "haciendo todo correctamente" y en su ruta habitual pero "por alguna razón" el helicóptero se encontraba a la misma altura y "en un ángulo increíblemente malo".

"El helicóptero estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado y ocurrió una tragedia", sentenció, tras aludir a una "confluencia de malas decisiones que fueron tomadas" en los segundos cruciales antes del choque.

También sugirió que el accidente podría vincularse a las políticas de inclusión y diversidad en aeropuertos de su predecesor, Joe Biden, aunque no ofreció evidencias que sostengan esta hipótesis. A la espera de la investigación, Trump planteó algunas conjeturas sobre el accidente y afirmó que podría haberse evitado.

Comienza la investigación

Todd Inman, miembro de la junta de la NTSB y portavoz de la investigación, indicó que tratarán de emitir un informe preliminar dentro de 30 días y el informe final llegará cuando se hayan "completado todas las investigaciones del caso".

Para esclarecer lo ocurrido, la agencia formará varios grupos de investigadores que trabajarán en la reconstrucción del accidente, analizando las acciones de la torre de control, el helicóptero militar y el avión de pasajeros.

Inman explicó que se evaluarán las acciones tomadas por la tripulación, considerando los factores que pudieron haber influido como "error humano incluyendo fatiga, medicación, historial médico, entrenamiento, carga de trabajo, equipos, diseño y entorno de trabajo".

Jennifer Homendy, también de la NTSB, señaló que aún no se han recuperado las cajas negras del avión y el helicóptero, aunque aclaró que esta situación "no es inusual".

"Tienen que darnos tiempo", reclamó Homendy, tras remarcar que la información obtenida hasta ahora debe ser verificada.

Inman, por su parte, confirmó que aún no han recuperado "ninguna de las cajas" de grabación, pero aseguró que la NTSB está "segura" de que esto sucederá pronto.

Consultado sobre los procedimientos de los helicópteros en la zona, el portavoz explicó que Washington DC tiene "una especie de entorno único" con rutas específicas para helicópteros y un "sistema muy bien definido" para gestionar el concurrido tráfico aéreo.

Según Inman, el helicóptero involucrado en el accidente estaba transitando de la pista uno a la cuatro como parte de su procedimiento normal.

Por otra parte, el diario The New York Times aseguró haber accedido a un informe interno de la Administración Federal de Aviación que indica que la situación del personal en la torre de control que gestionaba el tráfico aéreo en ese momento "no era normal" ya que había un solo controlador para helicópteros militares y aviones en lugar de dos como suele ser habitual. Desde la torre de control se ordenó al helicóptero desviarse de la trayectoria del avión, pero por algún motivo no lo hizo.

La recuperación de cuerpos

"Estamos en contacto con las autoridades y ayudando con los esfuerzos de respuesta de emergencia", declaró American Airlines en un comunicado, poco después del accidente.

El director ejecutivo de la aerolínea, Robert Isom, expresó su "profundo dolor" por la colisión y señaló que "nuestro objetivo ahora mismo es hacer todo lo que podamos para apoyar a todos los afectados", dijo en una rueda de prensa conjunta con las autoridades.

Desde el mismo aeropuerto, la alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, calificó el evento como "muy trágico".

Bowser explicó que los servicios de emergencia de toda la región metropolitana de Washington están "trabajando diligentemente" en "condiciones muy oscuras y frías" para ejecutar la operación de rescate en el río Potomac después del accidente aéreo, y agradeció sus "esfuerzos heroicos".

Sin embargo, tras horas de rastreo, las autoridades lamentaron en una rueda de prensa a primera hora de la mañana del jueves que las tareas de los servicios de emergencia habían pasado "de ser una operación de rescate a una de recuperación (de cuerpos)", señaló Donnelly.

En el lugar podían verse miembros de los equipos de rescate trepando por los restos del avión que sobresalen del agua.

La alcaldesa añadió que personal de American Airlines está en el aeropuerto hablando con las familias.

Entre los pasajeros había deportistas, entrenadores y otros miembros de la federación de patinaje artístico de EE.UU. que regresaban de un campamento de formación, lamentó el organismo en un comunicado. También había dos patinadores rusos y otros ciudadanos de esa nacionalidad, informó el portavoz del Kremlin. Las labores de recuperación de los cuerpos y los restos de las aeronaves continuaron este jueves.

Las dudas sobre las causas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se mantiene "completamente informado sobre el terrible accidente".

"Que Dios bendiga sus almas", señaló en un comunicado. "Gracias por el increíble trabajo realizado por nuestros socorristas. Estoy monitoreando la situación y proporcionaré más detalles a medida que surjan".

Posteriormente, el mandatario publicó un mensaje más crítico en su plataforma Truth Social.

"El avión estaba en una línea de aproximación perfecta y rutinaria al aeropuerto", escribió Trump.

"El helicóptero estuvo yendo durante un largo rato directo hacia el avión. Es una NOCHE CLARA, las luces del avión estaban encendidas.

"¿Por qué el helicóptero no subió ni bajó, ni giró? ¿Por qué la torre de control no le dijo al helicóptero qué hacer en lugar de preguntar si vieron el avión?

"Esta es una mala situación que parece que debería haberse evitado. ¡¡¡NO ESTÁ BIEN!!!", lamentó. Cientos de socorristas participan en las labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes en el río Potomac.

Un funcionario que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Reuters dijo que no había ningún alto funcionario en el helicóptero.

El helicóptero, un Sikorsky H-60, había despegado de Fort Belvoir, en Virginia. Todos los vuelos de salida y llegada al aeropuerto Ronald Reagan de Washington DC quedaron suspendidos.

El flamante secretario de Transporte, Sean Duffy informó que el fuselaje del avión de American Airlines estaba boca abajo y partido en tres secciones.

Tanto el avión de pasajeros como el helicóptero seguían un "patrón estándar de vuelo", dijo Duffy.

"El helicóptero era consciente de que había un avión en la zona", declaró, no obstante, el secretario de Transportes, quien no quiso entrar en demasiado detalle sobre la información que maneja la Administración Federal de Aviación.

"Es evidente que algo ocurrió", afirmó, y añadió que se sabrá más a medida que avance la investigación.

"No descansaremos hasta que tengamos respuestas para las familias y para los americanos", prometió Duffy.

El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, indicó que los socorristas de todo el norte de Virginia, Washington DC y Maryland se han movilizado en respuesta al accidente en el río Potomac, que marca el límite entre DC y Virginia.

Tecnología anticolisión

Según el consultor de aviación Geoffrey Thomas, que habló con la BBC, Estados Unidos tiene el sistema de aerolíneas más seguro del mundo y "este tipo de cosas ya no ocurren".

Thomas explicó que las colisiones en pleno vuelo "eran cosa del pasado", y que la nueva tecnología ha permitido que los aviones se comuniquen electrónicamente entre sí para advertir a los pilotos de tales colisiones inminentes.

Se trata de un sistema denominado Traffic Collision Avoidance System (Sistema de alerta de tráfico y evasión de colisión, TCAS, por sus siglas en inglés), que, según Thomas, ha salvado decenas de miles de vidas en las últimas décadas.

Todos los aviones comerciales y la mayoría de los militares están equipados con esta tecnología, añadió el experto.

"Técnicamente (el accidente) nunca debería haber ocurrido. Es desconcertante y trágico".

Tanto el vuelo de American Airlines como el helicóptero Black Hawk estaban transmitiendo información sobre su trayectoria y altitud antes del accidente, según pudo comprobar BBC Verify.

Las dos aeronaves transmitían distintos tipos de señal, pero ambas eran visibles en un sitio web de seguimiento llamado ADS-B Exchange mientras se acercaban la una a la otra.

El avión enviaba señales ADS-B, mientras que el helicóptero Black Hawk utilizaba otro sistema llamado MLAT.

Las aeronaves de este tipo llevan a bordo sistemas para detectar vuelos cercanos, entre ellos el sistema TCAS.

Doug Rice, piloto retirado de American Airlines, declaró a la cadena NBC que el TCAS no es eficaz por debajo de los 700 pies (213 metros).

Los datos del sitio de seguimiento muestran que el avión de American Airlines se aproximaba en descenso constante al aeropuerto nacional Ronald Reagan de Washington desde el sur. El helicóptero volaba desde el norte, a lo largo del río Potomac, también en descenso.

La última altitud registrada del avión justo antes del impacto era de unos 200 pies (60,9 metros).

Dificultades para el rescate

El clima es un factor crucial en las labores de recuperación de los restos, ya que las temperaturas en Washington cayeron por debajo de cero durante la noche en el área donde ocurrió la colisión, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

John Donnelly explicó que la respuesta de rescate, que posteriormente pasó a ser de recuperación de cuerpos, es una operación muy compleja y que "las condiciones allí son extremadamente duras".

Actualmente hay 300 socorristas en el río, trabajando en barcos de toda la zona.

Varias agencias gubernamentales están involucradas en la operación.

"Hay viento. Hay trozos de hielo en el agua... Y como no hay mucha luz, están ahí fuera buscando en cada centímetro cuadrado", señaló Donnelly.

El viento ha desplazado por el río partes del fuselaje del avión, y llevará algún tiempo recuperar todos los restos de las aeronaves, señaló el jefe del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia de Washington DC.

Los despegues y aterrizajes fueron suspendidos en el aeropuerto, mientras el personal de emergencia respondía al incidente.

El Reagan National volvió a operar a las 11 de la mañana de este jueves (hora local). Habitantes de Washington DC se acercaron al río Potomac para observar lo sucedido.

Una "bengala blanca" en el cielo

Ari Schulman declaró a la NBC Washington que vio estrellarse el avión mientras conducía por la autopista George Washington, que bordea el aeropuerto.

La aproximación del avión parecía normal, hasta que vio que el aparato se desviaba bruscamente hacia la derecha, con "regueros de chispas" que corrían por debajo, iluminando su parte inferior.

En ese momento, se dio cuenta de que todo tenía "muy, muy mala pinta". En su opinión, después de haber visto aterrizar aviones allí en el pasado, la parte inferior de un avión no debería haber sido visible en la oscuridad.

Las chispas, dijo, parecían una "vela romana gigante" e iban desde la cabina del piloto hasta la cola.

Jimmy Mazeo, otro testigo, afirmó que vio el accidente mientras cenaba con su novia en un parque cercano al aeropuerto.

Recordó haber visto lo que parecía una "bengala blanca" en el cielo. Aseguró que los aviones que volaban hacia el aeropuerto Ronald Reagan parecían volar siguiendo "patrones irregulares".

En declaraciones a la BBC, habitantes de áreas cercanas al aeropuerto lamentaron el accidente.

"Acabo de hablar con una de mis vecinas, Josie, en nuestro edificio cerca del Reagan National", escribió la periodista de la BBC Rachel Looker. "Dijo que el vuelo que se estrelló parecía estar a minutos de aterrizar en el aeropuerto".

"Todos los que se reunieron en el techo miraron el choque conmocionados e incrédulos.

"Cuando volví al interior, vinieron más personas para mirar más de cerca", añadió.