Corina Machado acusó a Maduro de estar "fracturado" y llamó a los venezolanos a "actuar" contra el régimen

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el régimen de Nicolás Maduro está "fracturado" en su seno y dejó un mensaje claro para la comunidad internacional: "Los venezolanos decidimos ser libres; el momento de actuar es ya".

Machado, a través de una publicación en su cuenta de X, habló sobre los siete principios básicos que servirán de guía para el "round" definitivo que atravesarán para luchar por la libertad y la democracia del pueblo venezolano.

El llamado de Corina Machado

"Como ciudadanos venezolanos tenemos el deber de hacer cumplir el mandato soberano del 28 de julio. Debemos entender que quién no es parte de la solución, es parte del problema", dijo.

"Esto aplica para todos los venezolanos, pero en particular para los ciudadanos militares y policías. Ellos tienen el deber de defender a nuestra población, a nuestro territorio y a nuestra Constitución", agregó.

Además, le habló a cada ciudadano de "bien". "Yo confío en ti. Miren a donde hemos llegado; es la hora de mantener el foco y que nada nos confunda ni desvíe de nuestro objetivo. Estamos CERCA de alcanzar nuestra meta", aseguró.

Venezolanos,



Este mensaje, hoy 19 de enero, es para TODOS:

- Aliados internacionales: los venezolanos decidimos SER LIBRES; el momento de actuar es YA.

- Régimen: entiendan de una vez por todas que Venezuela NO ES gobernable en dictadura.

- Quienes quieren estar “con los dos… pic.twitter.com/bb6Ddv9Fn7 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 19, 2025

"Sabemos lo que hay que hacer y lo seguimos haciendo hasta lograrlo. Cada día aumentamos la presión y encaramos con todo el round decisivo. Juntos, unidos, con la verdad siempre, avanzamos hasta el final. De la mano de Dios", insistió.

Finalmente, María Corina Machado se refirió a los venezolanos que se encuentran de la vereda de enfrente. "Quienes quieren estar 'con los dos lados': la historia será implacable con la traición", y agregó: "quién no respeta y no defiende el resultado del voto popular, no tiene moral".

Fuente: NA